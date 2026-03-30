La devoción por el Nazareno mueve a un centenar de vecinos en Luarca: así funciona una de las cofradías más antiguas de Asturias

Las calles de Luarca empiezan a prepararse para uno de los momentos más señalados del calendario local. La Semana Santa no es solo una celebración religiosa en la villa blanca de la costa asturiana: es tradición, memoria y también un ejercicio colectivo de organización que moviliza cada año a decenas de vecinos.

En el corazón de ese engranaje se encuentra la Real Hermandad del Nazareno de Luarca, que vuelve a ultimar los detalles de las procesiones. Fundada en 1695 y considerada una de las cofradías más antiguas de Asturias, en torno a ella gira buena parte de la Semana Santa luarquesa, una celebración que mezcla devoción, tradición marinera y una fuerte implicación vecinal. Su hermano mayor, Ignacio Méndez, Nacho para quienes lo conocen desde siempre, lleva semanas revisando túnicas, pasos y listas de costaleros para que todo esté listo.

El hermano mayor de la Real Hermandad luarquesa, Ignacio Méndez. / Ana M. Serrano

"Todo sigue prácticamente igual", explica con naturalidad mientras repasa la organización de estos días. "En recorridos y horarios no hay cambios". La primera cita fue la bajada del día 24 y la segunda, el Domingo de Ramos. Las imágenes de ambos días lo resumen todo: fervor.

La maquinaria que hay detrás de una procesión

Aunque para el público todo parezca fluir con naturalidad, la preparación exige un esfuerzo considerable. El principal quebradero de cabeza del hermano mayor es completar el equipo de costaleros. "Lo sueles tener todo 'cubierto', aunque siempre hay alguna baja de última hora", señala. La organización de las procesiones implica a cerca de un centenar de personas. Solo para el Viernes Santo, la jornada con más imágenes en la calle, se movilizan decenas de participantes: costaleros, portadores de estandartes, niños con cruces o báculos e integrantes de la hermandad.

Si hay una escena que define estas fechas en la villa es la subida del Nazareno el Jueves Santo. Esa noche la imagen regresa desde la iglesia hasta la capilla de la Atalaya en una procesión que asciende lentamente por las cuestas del pueblo. El trono pesa cerca de 700 kilos y necesita dieciséis portadores para avanzar paso a paso por las calles de la Esperanza y Carril. El silencio que se crea durante ese recorrido es uno de los momentos más intensos de la Semana Santa luarquesa.

Pero lo que el público ve es solo una parte de la maquinaria que hay detrás. Para que una celebración de este calado salga adelante se necesita mucha gente. Muchísima más de la que parece desde la acera.

El hermano mayor en la capilla de La Atalaya de Luarca. / Ana M. Serrano

Ignacio Méndez lo explica casi haciendo cuentas en voz alta. El Nazareno lo llevan dieciséis personas. La Dolorosa ocho. San Juan otras ocho. La Verónica otras ocho. Luego hay que sumar los portadores del Cristo del Perdón, los de las Angustias, los niños con cruces, los que llevan estandartes y los que portan báculos. Cuando termina de sumar, el resultado se acerca al centenar.

Una tradición muy arraigada

Pese a los cambios sociales de las últimas décadas, el hermano mayor percibe que el vínculo de la villa con su imagen más emblemática sigue intacto. "El Nazareno en Luarca es algo especial", afirma. Cada año, repite el mismo mantra. "Hay mucha gente que te dice que no es especialmente practicante o que no va habitualmente a misa, pero con el Nazareno es distinto. Hay una devoción muy fuerte en el pueblo, entre marineros, vecinos de aquí y gente que viene de fuera", resume.

Ese arraigo también se refleja en el número de cofrades. Cuando la actual junta directiva asumió la gestión, a comienzos de 2020, la hermandad contaba con unos 920 miembros, una cifra que apenas ha variado en los últimos años. "Puede haber dos o tres arriba o abajo”, señala. “Las bajas muchas veces se deben a fallecimientos de gente mayor, pero también hay altas nuevas. Y eso ayuda mucho".

La aportación económica, además, es simbólica. La cuota mínima es de diez euros al año. "No es una cantidad grande, pero para nosotros es una ayuda importante para mantener todo".

La incorporación de mujeres

Uno de los cambios más significativos en los últimos años ha sido la incorporación de mujeres como portadoras en algunas imágenes. Actualmente, son las encargadas de llevar La Verónica, uno de los pasos de la procesión. "Para nosotros fue un paso importante", reconoce el hermano mayor. "Estoy muy contento de cómo funciona. Son ocho las que la llevan, aunque solemos contar con unas diez para cubrir posibles ausencias".

Aunque de momento participan en ese paso, Ignacio Fernández no descarta que en el futuro puedan asumir otros. "Se podría abrir a más imágenes, por supuesto", admite. La Verónica es la más ligera.

El cuidado del patrimonio

Otro de los trabajos silenciosos de la hermandad es la conservación de las imágenes y del material que acompaña a las procesiones. En general, el estado es bueno, aunque algunas piezas requieren revisiones periódicas. "El Nazareno quizá necesite que le echemos un vistazo", comenta Méndez con cautela mientras observa uno de los pies de la imagen. "Nada grave, pero conviene revisarlo", informa.

Las imágenes de madera, explica, necesitan un control constante para evitar problemas como el ataque de la carcoma. La Real Hermandad dispone de productos para tratarlas. "Lo importante es revisar con frecuencia y cuidarlas bien". Las túnicas también forman parte de ese patrimonio. Muchas tienen décadas de historia.

"Las del Nazareno ya son bastante antiguas", explica el hermano mayor. "Están bien, pero algunas habrá que renovarlas con el tiempo", advierte. El problema es encontrar el terciopelo adecuado en el mercado, porque el color original "no es fácil de conseguir hoy”. Con todo, los preparativos de la Semana Santa comienzan semanas antes de las primeras procesiones. En este caso, a principios de marzo. Los componentes de la junta y algunos voluntarios sacan túnicas, revisan material y llevan los pasos del almacén a la capilla de La Atalaya donde descansan todo el año las imágenes que hacen el recorrido el martes de Novena.

Algunos de ellos pueden trasladarse entre cuatro personas, pero otros requieren más esfuerzo. "Hay pasos que pesan bastante y necesitan seis personas para moverlos", dice Méndez. Pese a que todos los años supone un "quebradero de cabeza", organizan a tanta gente y tanto material que nunca se falla.

Mirando al futuro

La actual junta directiva continúa al frente de la hermandad desde 2020. Las elecciones se celebran cada cinco años, aunque el calendario se vio alterado por las restricciones de la pandemia. Las elecciones "probablemente se convoquen el año que viene", explica el hermano mayor. "Cuando yo me presenté no había nadie más, pero si alguien quiere asumir la responsabilidad, perfecto", advierte. De momento, Fernández asegura que sigue con ganas. Tiene 69 años y energía y su relación con la hermandad viene de lejos.

Ignacio Méndez, con el Nazareno. / Ana M. Serrano

"Nací aquí, procesioné aquí desde pequeño. Mi familia tenía mucha devoción al Nazareno. Somos cinco hermanos y todos participamos desde críos, llevando insignias o ayudando en lo que hacía falta", recuerda. Por eso tiene tanto apego a esta tradición que moviliza a centenares de personas.

A pocas horas ya de que comiencen los actos principales, el hermano mayor tiene clara cuál sería la mejor noticia posible. "Lo primero que pido es que no llueva". El año pasado el temporal obligó a modificar recorridos y proteger algunas imágenes en plena procesión. "Fue complicado, sobre todo con la urna, que es muy delicada", recuerda con cierto sufrimiento.

Por eso, como cada año, en Luarca se repite el mismo deseo cuando se acerca la Semana Santa: que el cielo respete una tradición que forma parte del alma de la villa.