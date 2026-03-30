Jarrio estrenará la segunda semana de abril su nueva unidad de hemodiálisis: "Es extraordinaria"

La nueva unidad de hemodiálisis del hospital de Jarrio (Coaña) está lista y los primeros pacientes tomarán los nuevos asientos a partir de la segunda semana de abril. Tras una inversión de 580.800 euros, el centro coañés estrena en la planta baja un espacio de 126 metros cuadrados y luminosas vistas que tiene capacidad para 32 pacientes a la semana.

Estaba previsto que el presidente del Principado, Adrián Barbón, inaugurase la actuación aprovechando la celebración de un consejo de Gobierno en el centro hospitalario. Sin embargo, una indisposición impidió su viaje y le tocó recorrer las nuevas dependencias al portavoz del Gobierno, Guillermo Peláez, junto a la consejera de Salud, Concepción Saavedra, y los responsables sanitarios.

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Veinte pacientes

"Es una buena noticia para Jarrio", subrayó la consejera, que considera que el nuevo espacio responde a las necesidades actuales del servicio y está preparado para los aumentos puntuales de pacientes, como los que se registran en época estival. No en vano, actualmente el centro coañés cuenta con 20 pacientes con hemodiálisis.

La nueva sala, que se pone en servicio unos meses más tarde de lo inicialmente previsto, cuenta con nueve puestos asistenciales: ocho destinados a pacientes con enfermedad renal crónica y uno adicional en una sala independiente para quienes precisen aislamiento. Además, añade Salud, dispone de control de enfermería propio. En este sentido, precisan que "uno de los elementos clave de la renovación es la nueva planta de tratamiento de agua ultrapura". Este equipamiento "sustituye al sistema en funcionamiento desde 2006 y garantiza un proceso más seguro, eficiente y sostenible".

Cuatro horas

Especialmente contento se mostró el presidente asturiano de la Asociación para la lucha contra las enfermedades renales (Alcer), Rogelio García: "Hoy es un día feliz para los pacientes. Esta unidad es extraordinaria, aporta mucha calidad y tiene mucha visibilidad, algo importante si se tiene en cuenta que los pacientes de hemodiálisis pasan cuatro horas en la sala". García hizo hincapié en la moderna sala de tratamiento de agua, esencial para este tratamiento.

La consejera saludó también al equipo que trabajará en la sala con la nefróloga Nuria López a la cabeza. La doctora es una de las jóvenes incorporaciones del centro y se muestra "muy contenta" en Jarrio, a donde llegó desde el HUCA el pasado octubre. A su lado trabajarán las enfermeras Natalia López y Mercedes García. Ellas aplaudieron la idoneidad de las nuevas dependencias.

La consejera Concepción Saavedra hizo un repaso también por las actuaciones realizadas el año pasado como la ampliación y redistribución de Radiología y la renovación de microbiología, con la incorporación "de dos equipos diagnósticos de última generación por valor de 160.000 euros". Los profesionales alaban estas novedades tecnológicas. "Pasamos a tener un laboratorio del siglo XXI", señaló el microbiólogo Daniel González, mientras explicó a la comitiva el funcionamiento de los nuevos aparatos. En la visita por las nuevas dependencias también se visitaron los patios interiores del centro, remodelados para que los pacientes puedan salir a tomar el sol o descansar al aire libre.

La titular de Salud indicó que el proyecto para completar la remodelación integral del hospital, que había quedado pendiente desde 2019, se adjudicó el pasado enero. También avanzó algunas obras en la Atención Primaria, como la del nuevo centro de salud de Tapia cuya licitación está prevista "en breve".

Habrá urólogos este año

Por otro lado, Saavedra salió al paso de las críticas vertidas por la plataforma "Salvemos nuestro hospital" sobre la situación de algunos servicios como Urología, donde este colectivo ligado al PP denuncia que no ha habido consultas en los últimos cuatro meses. Saavedra explicó que la situación de Urología no es exclusiva de Jarrio y que se debe a la falta de facultativos, sin embargo, se comprometió a que entre mayo y junio habrá profesionales de esta especialidad en el centro coañés.

Otra crítica de "Salvemos nuestro hospital" es la de la lista de espera quirúrgica, que es de 940 pacientes. La consejera explicó que la demora media para operarse en Jarrio es de 75 días, 15 días por debajo de la media asturiana. Señaló Saavedra que en el último año han aumentado las consultas, por lo que la correspondiente lista de espera ha disminuido un cincuenta por ciento, pasando de 4.800 a 2.800 pacientes en espera de consulta. "Cuando aumentas tanto la actividad de consultas hay un crecimiento pequeño de la lista de espera quirúrgica", apuntó, al tiempo que subrayó que un paciente de Jarrio se ve en consulta 55 días antes que en el resto de Asturias.

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"La espera ha mejorado y va a seguir mejorando este 2026", indicó Saavedra. También abundó en la reciente fusión de áreas. En este sentido, la unión con el hospital San Agustín, precisó, ha permitido que Jarrio incorpore consultas de Digestivo, Endocrino y Neurofisiología de las que carecía. Al mismo tiempo, señaló, ha hecho posible el refuerzo de servicios como Cardiología, Neurología y Rehabilitación.