El municipio de Coaña reconoce a la Banda de Gaitas "El Trasno" como guardianes de la tradición y el folklore asturiano
La agrupación, surgida en 1999, recibe el galardón municipal "Profetas en nuestra tierra" por trabajar en la preservación y divulgación del legado musical
La Banda de Gaitas "El Trasno", nacida en Coaña en 1999, en la Escuela de Música Municipal bajo la dirección del reconocido músico Javier Tejedor, recibió este domingo el máximo galardón que entrega el municipio "Profetas en nuestra tierra". Un reconocimiento que se entregó en el marco de la Feria Agroarte y que distingue a los integrantes de la agrupación musical "como guardianes de historia, como defensores de tradición, como divulgadores de un legado que no tiene precio", destacó la alcaldesa, Rosana González, en su discurso.
"Su misión pasa por conocer la música, la tradición y el folklore para divulgar un acervo cultural donde el pasado da la mano a nuevas composiciones que homenajean pueblos, lugares, paisanaje", les reconoció la Alcaldesa, que insistió en su figura de guardianes de "un legado tradicional donde las piezas y las melodías para gaita, acordeón diatónico, pandereta y percusión ganan vida con cada ensayo, con cada actuación".
"Un gran honor"
Un galardón que fue recibido por la banda con "alegría" y como un "gran honor", agradeció Javier Tejedor, que aseguró que el desarrollo del acto fue "muy emotivo" y permitió el reencuentro de antiguos componentes de la banda y de los representantes municipales que pasaron por el Ayuntamiento a lo largo de los 28 años que lleva vinculado al concejo y a su Escuela de Música, un tiempo que asegura que ya le hace sentir del concejo.
A pesar de su larga trayectoria y del reconocimiento público que han recibido, la banda asegura que aún tiene como objetivo llegar a toda la gente del concejo y conseguir "ser reclamados por cada fiesta que se organice".
Inauguración Agroarte
A la inauguración de Agroarte asistió el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, que censuró la celebración de Consejo de Gobierno del Principado en el hospital de Jarrio este lunes. Queipo denunció que el hospital comarcal ha estado "abandonado durante años" y señaló que hay "casi mil personas en lista de espera quirúrgica aguardando a que el Gobierno les dé una solución". Añadió que el Consejo de Gobierno que se celebrará en sus instalaciones "no dará soluciones a ese problema".
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