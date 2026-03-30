El municipio de Coaña reconoce a la Banda de Gaitas "El Trasno" como guardianes de la tradición y el folklore asturiano

La Banda de Gaitas "El Trasno", nacida en Coaña en 1999, en la Escuela de Música Municipal bajo la dirección del reconocido músico Javier Tejedor, recibió este domingo el máximo galardón que entrega el municipio "Profetas en nuestra tierra". Un reconocimiento que se entregó en el marco de la Feria Agroarte y que distingue a los integrantes de la agrupación musical "como guardianes de historia, como defensores de tradición, como divulgadores de un legado que no tiene precio", destacó la alcaldesa, Rosana González, en su discurso.

"Su misión pasa por conocer la música, la tradición y el folklore para divulgar un acervo cultural donde el pasado da la mano a nuevas composiciones que homenajean pueblos, lugares, paisanaje", les reconoció la Alcaldesa, que insistió en su figura de guardianes de "un legado tradicional donde las piezas y las melodías para gaita, acordeón diatónico, pandereta y percusión ganan vida con cada ensayo, con cada actuación".

"Un gran honor"

Un galardón que fue recibido por la banda con "alegría" y como un "gran honor", agradeció Javier Tejedor, que aseguró que el desarrollo del acto fue "muy emotivo" y permitió el reencuentro de antiguos componentes de la banda y de los representantes municipales que pasaron por el Ayuntamiento a lo largo de los 28 años que lleva vinculado al concejo y a su Escuela de Música, un tiempo que asegura que ya le hace sentir del concejo.

A pesar de su larga trayectoria y del reconocimiento público que han recibido, la banda asegura que aún tiene como objetivo llegar a toda la gente del concejo y conseguir "ser reclamados por cada fiesta que se organice".

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