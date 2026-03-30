Reparto de gallinas a domicilio y "coche escoba de la AS-15" son las peculiares funciones de una furgoneta que recorre las carreteras del Occidente

Con ingenio y originalidad el tinetense Fernando Álvarez, más conocido como "Cañón", reivindica y da a conocer los problemas de las carreteras del Suroccidente. Lleva haciéndolo años y más intensamente desde 2018, cuando plantó unas berzas en los numerosos baches que se repartían por el tramo que comunica Tineo con la Casa del Puerto de la carretera AS-359.

Su última iniciativa es la de haber convertido su furgoneta de reparto de gallinas a domicilio en "el coche escoba de la AS-15", un título que ha rotulado en la parte trasera del vehículo, en la que también ha colgado un escobón.

Fernando Álvarez "Cañón" con una gallina. / Fernado Álvarez "Cañón"

"Por mi negocio paso dos o tres veces a la semana por la AS-15 y cada vez que vea piedras en la carretera me voy a bajar a quitarlas", advierte. De hecho, ya lo hizo el pasado 19 de marzo, cuando se produjo un desprendimiento de piedras en la zona de Pilotuerto, que invadió un carril de la calzada. Sin dudarlo, se bajó del coche para retirarlas a la cuneta.

Reivindicación con humor

A partir de ese día comenzó a pensar en cómo realizar una reivindicación para dar visibilidad a este problema recurrente del corredor del Narcea, que lo convierte en una vía "muy peligrosa para los conductores". "Mi idea siempre es hacer reivindicaciones con humor y que tengan continuidad en el tiempo, lo que no quiero es hacer acciones que interrumpan o molesten a nadie", asegura.

Por ahora, esta iniciativa está gustando a los vecinos del Suroccidente que le paran para felicitarle y para contarle experiencias de sus viajes por esta carretera, que es la principal vía de comunicación con el centro de la región para los concejos del Suroccidente. "Lo que más me impactó es que el otro día una mujer me dijo que tenía que ir con su hijo a Oviedo y el chaval le pidió ir por Tineo, porque le da miedo ir por el corredor del Narcea", comparte.

"La montaña es imposible poder sujetarla"

Además de sus particulares reivindicaciones, Fernando Álvarez "Cañón" es una de las caras visibles de la plataforma ciudadana "El Suroccidente también existe. Por unas carreteras seguras y modernas" que defiende la necesidad de que la autovía llegue al Suroccidente. En este sentido, recuerda que la peligrosidad de la AS-15 es inevitable: "La montaña es imposible poder sujetarla".

Pero mientras tanto, exige que se revisen los últimos límites de velocidad establecidos en la carretera y la reducción de las zonas de adelantamiento, porque, aunque desde consejería aseguran que se establecen por seguridad, él ve que lo que está provocando es el efecto contrario. "En los pocos sitios de adelantamiento que hay la gente arriesga más, aparte los conductores vamos más atentos al cuenta kilómetros y a que no nos caiga una piedra, que a la carretera", expone.

"Pitas Cañón, unas ponen y otras non"

Lo sabe bien porque su negocio le exige pasar muchas horas al volante. Emprendió con un servicio de reparto de gallinas a domicilio desde hace tres años. Los comienzos habían sido a pequeña escala, para ayudar a vecinos y conocidos de pueblos cercanos, pero pronto el boca a boca hizo que la demanda creciese convirtiendo su idea en un negocio. "Tenía un bar, pero necesitaba conciliar la vida laboral con el cuidado de mis padres mayores, así que por eso comencé con el reparto", explica. Además, es una labor que también considera social, puesto que le permite ayudar a personas mayores de los pueblos, con dificultad para poder desplazarse, y a los que su visita les alegra una tarde.

El rótulo de la empresa en el capó del coche con una gallina. / Fernado Álvarez "Cañón"

"Es increíble lo que me está pasando, llego a los sitios y no me dejan marchar sin tomar un café, la gente me abre las puertas de su casa, me tratan como uno más de la familia", agradece Fernando Álvarez "Cañón", que reparte las gallinas, de hasta 12 razas diferente, que adquiere en una granja de Galicia en los concejos de Tineo, Salas, Valdés, Villayón, Cangas del Narcea y Allande.

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Para dar a conocer su negocio también ha tirado de su habitual ingenio y lo ha bautizado: "Pitas Cañón, unas ponen y otras non". Un rótulo que lleva en el capó de la furgoneta y que ahora comparte protagonismo con la nueva función del vehículo: ser "el coche escoba de la AS-15".