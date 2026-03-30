El TSJA respalda el rechazo de Tapia a recalificar los suelos de Salave como "de interés minero"

El Ayuntamiento de Tapia de Casariego tenía razón: no está obligado a recalificar los terrenos de Salave para usos mineros. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha desestimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la empresa Exploraciones Mineras del Cantábrico (EMC), con interés en la explotación minera de oro en Salave, contra la resolución del pleno del Ayuntamiento de Tapia de Casariego de noviembre de 2024 en la que se denegó la aprobación inicial de una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para recalificar los suelos de especial protección en Salave como "de interés minero". La sentencia puede ser recurrida en casación.

La Plataforma "Oro No" celebra la sentencia, que entiende como "un nuevo varapalo judicial a las pretensiones de la empresa de abrir una mina de oro". El alto tribunal avala la decisión del Ayuntamiento al considerar que "no está obligado a modificar el planeamiento municipal para autorizar el proyecto" y que la potestad de planeamiento es "una facultad discrecional" de la Administración. La plataforma destaca que el TSJA avala los informes técnicos municipales, que sostienen que los terrenos de Salave mantienen hoy "los mismos valores naturales, paisajísticos y agrarios que motivaron su protección original en el PGOU".

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Por su parte, la empresa manifiesta su máximo respeto por las resoluciones judiciales y confirma que sus servicios jurídicos están analizando en detalle el contenido de la sentencia. Asimismo, señala que, pese al falló, mantiene su compromiso "con las obligaciones derivadas de las concesiones mineras de explotación de las que es adjudicataria desde hace más de 30 años". En este sentido, la compañía afirma que continúa trabajando para mejorar el proyecto, al que, según recuerda, se han sumado nuevos accionistas locales.