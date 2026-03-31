El Ayuntamiento de Degaña rinde un homenaje que las víctimas cuestionan

El Ayuntamiento de Villablino organiza este mediodía, ante el Parque del Minero, un acto en memoria de los cinco fallecidos en el accidente minero de Cerredo, así como en homenaje a los cuatro supervivientes. A esta conmemoración está previsto que acudan los familiares de las víctimas mortales del siniestro, que se produjo hace justamente un año.

Al tiempo, el Ayuntamiento de Degaña ha anunciado en sus redes sociales un acto de homenaje en la localidad de Cerredo, pero no se espera que acudan allí las familias rotas por la tragedia.

Precisamente, otro acto previsto en Cerredo tuvo que ser cancelado la pasada semana al no contar con el beneplácito de las familias, descontentas con el papel del Ayuntamiento de Degaña en la trayectoria de la explotación minera, que operaba sin licencia del Principado. El acto que fue anulado había sido organizado por un colectivo de antiguos trabajadores de las minas de la zona, pero estaba patrocinado por el Ayuntamiento de Degaña.

Precisamente cuando se cumple un año del siniestro, el Gobierno regional asturiano reiteró ayer que el Gobierno del Principado mantiene el compromiso asumido por Adrián Barbón de esclarecer lo ocurrido en el accidente minero de Cerredo. Aseguró que el objetivo del Ejecutivo es que "se conozca la verdad" y subrayó que, una vez se determinen los hechos, el Principado adoptará "las medidas necesarias" para evitar que algo así vuelva a suceder.

El portavoz señaló que aún está en marcha el análisis del funcionamiento del Servicio de Minas que efectúa la Inspección del Principado a petición de Barbón. Peláez pidió "dejar trabajar" a los servicios de inspección.

En ese contexto, sostuvo que lo ya conocido en la causa apunta a que la empresa desarrollaba una actividad clandestina, extrayendo carbón sin licencia y "a espaldas del Gobierno del Principado".

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También explicó que la jueza no permitió al Principado personarse en el procedimiento judicial al no apreciar legitimación activa, de modo que la Administración autonómica no ha podido intervenir como acusación en la causa.