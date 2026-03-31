Las familias de las víctimas del accidente en la mina de Cerredo activan la reclamación de daños al Principado

Las familias de los fallecidos en el accidente minero de Cerredo activaron ayer, en vísperas del primer aniversario del siniestro que costó la vida a sus familiares, la reclamación de responsabilidad patrimonial al Principado de Asturias por la explosión de grisú registrada en la mina de Degaña, donde presuntamente se desarrolló durante semanas una actividad ilegal sin que fuera detectada por la Administración autonómica.

La reclamación fue formulada ante el servicio de Minas del Principado como paso previo a la interposición de una demanda por la vía contencioso-administrativa. El escrito, al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, señala que resulta determinante conocer “si existió un funcionamiento normal o anormal del servicio público de inspección” en una explotación en la que se operaba presuntamente al margen de los permisos para extraer carbón e incumpliendo las normas mínimas de seguridad, según apuntan los informes elaborados por la Guardia Civil para la investigación judicial en curso.

La reclamación patrimonial, activada por las familias de cuatro de los cinco fallecidos y representadas por la abogada leonesa Beatriz Llamas, podría verse reforzada por una demanda similar por parte de los mineros supervivientes, según confirmó su representante legal.

Fuentes jurídicas señalaron que la reclamación presentada ante la Dirección General de Minas constituye el paso previo a una demanda judicial para que el Principado asuma las indemnizaciones en caso de que los responsables investigados por el accidente no puedan hacerles frente. Entre ellos figuran el empresario minero Jesús Manuel Rodríguez Morán, su esposa y su hijo, además del ingeniero de la explotación, José Antonio Fernández Casillas.

El portavoz del Ejecutivo, Guillermo Peláez, reiteró tras la reunión del Gobierno celebrada en Coaña el compromiso del presidente del Principado, Adrián Barbón, de esclarecer los hechos y de que se conozca la verdad. No obstante, admitió que aún no hay fecha para que se haga público el informe de la Inspección de Servicios sobre el funcionamiento de la Dirección General de Minas, en cuyo papel inspector se centran parte de las dudas.