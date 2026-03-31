Ya es oficial: el Parque Histórico cambia su nombre y pasa a llamarse Tierras del Navia-Porcía

El patronato de la Fundación Parque Histórico del Navia dio este lunes luz verde al cambio de nombre de la comarca que agrupa a los concejos de Tapia, El Franco, Coaña, Navia, Villayón, Boal, Pesoz, Illano y Grandas de Salime. Los asistentes acordaron, de manera unánime y atendiendo una reivindicación del sector turístico, cambiar la denominación comarcal a "Tierras del Navia-Porcía".

El presidente de la Fundación y director de Reto Demográfico, Marcos Niño, explica que la Fundación mantendrá su nombre, ya que es muy complejo el cambio, pero sí que incorporarán la nueva denominación a toda la cartelería y las acciones promocionales que se desarrollen en la comarca. Es decir, se mantiene el nombre formal, pero se estrena denominación en la calle. "Lo bueno de la entidad es que las decisiones se suelen tomar por unanimidad", señala Niño, quien indica que todos los municipios estuvieron de acuerdo.

Niño precisa que la denominación usada hasta ahora nunca terminó de cuajar. "Había una queja del territorio, sobre todo del sector turístico. El nombre nunca cuajó, primero porque hace alusión a un parque y el turista entendía que era algo así como un parque temático, algo que no existe. El caso es que a nadie le gusta y por eso se plantea el cambio", precisa.

Noticias relacionadas

La entidad nació en 2005 para dar visibilidad a este territorio a orillas de los ríos Navia y Porcía y cuenta con tres puertas de entrada en Grandas de Salime, Puerto de Vega (Navia) y Tapia. La naviega fue recientemente remodelada y la tapiega está en proceso de renovación.