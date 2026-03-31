El "Oscar" del whisky se viene para Castropol: Siderit corona a su destilado de centeno como el mejor del mundo

El castropolense Rubén Leivas, mitad de la destilería cántabra Siderit, ha logrado lo que parecía imposible: que su creación se alce con el premio al Mejor Whisky del Mundo en la prestigiosa final de los "World Whiskies Awards 2026", celebrada en Londres. Un galardón que sabe a gloria y que corona un minucioso trabajo frente a los gigantes de la industria internacional.

"Para nosotros esto es algo muy grande. Date cuenta de que estás hablando de una microdestilería independiente, española, de Cantabria, y que hemos competido con grandes multinacionales", relata, aún emocionado, el propio Leivas. Este premio, subraya el asturiano, va mucho más allá de la vitrina de trofeos de Siderit: "Nos posiciona en el mapa y el sector se gira, porque miran hacia un whisky español y se preguntan cómo es posible que haya ganado el premio al mejor whisky del mundo".

La anécdota de la mesa 21

El camino hasta el máximo galardón no fue sencillo. Tal y como explica Leivas, el certamen arranca como un embudo gigante en el que participan "8.000 whiskies" en diversas fases eliminatorias a través de catas a ciegas. Siderit llegó a Londres tras haber conquistado la medalla de oro al mejor whisky de España y el premio al mejor del mundo de centeno de menos de doce años. En la gran final británica, ya solo competían contra otros cuatro destilados de élite. Sin embargo, la organización les jugó una pequeña mala pasada psicológica al asignarles los asientos en la gala.

"Llegamos y nos sientan en la mesa 21 de 21. Tú dices: bueno, pues no me toca este año claramente. Ves los Oscar o vas a otros premios y sabes que a los que les van a dar el premio les sientan cerca del escenario", recuerda entre risas. "David (su socio) y yo nos miramos y dijimos: bueno, pues vamos a disfrutar de la cena", añade. Pero el guion dio un giro inesperado. "Ahí estábamos, entre el segundo plato y el postre, cuando de repente dicen por megafonía: mejor destilería del mundo, whisky de centeno, destilería Siderit de España. Dimos un salto para arriba y nos aplaudió todo el salón, porque estábamos al fondo del todo. Fue una sorpresa, te quedas muy en shock y la verdad es que no nos lo esperábamos", confiesa el cofundador.

El nacimiento de una nueva categoría mundial

A su regreso a casa, la recepción de vecinos y clientes ha sido inmejorable. El triunfo confirma la filosofía que la marca lleva aplicando desde su fundación en 2013: "Disfrutando de las cosas bien hechas". Como explica Leivas, el secreto reside en "darle una vuelta a un producto que ya existe y hacerlo lo mejor posible". Sabían que su producto "estaba muy rico" y que en una cata a ciegas, donde solo habla el sabor y la calidad, tenían opciones reales de dar la sorpresa.

Noticias relacionadas

Convertidos en esa "rara avis" que de vez en cuando rompe los esquemas en los sectores más tradicionales, en Siderit tienen claro que este éxito es un espaldarazo para toda la industria nacional. "Queremos escribir nuestra propia historia, nuestra propia línea en el mundo del whisky, haciéndolo con calma y con obsesión por la calidad", reflexiona Leivas. Su gran objetivo final, asegura, es que este hito ayude a consolidar un nuevo marco de referencia: "Es un gran apoyo a una nueva categoría que se empezará a escribir, que será el 'whisky español', y que estará al lado de los whiskies escoceses, americanos o japoneses, haciendo camino junto a otras grandes marcas de aquí", concluye el castropolense.