En Piantón está todo listo para una de las Semanas Santas más singulares del Occidente

"Aquí va todo sobre la marcha", sentencia la alcaldesa de barrio de Piantón (Vegadeo), Mari Carmen Prieto, cuando se le pregunta por los preparativos de la Semana Santa, una de las más antiguas y singulares del Occidente por sus tallas articuladas. Las cosas salen en la localidad por la inercia de tantos años y también por el cariño y amor que profesan los piantoneses a esta celebración, que tiene la plaza de la iglesia como epicentro de las procesiones.

Junto a Prieto está Miguel Ángel Villanueva, que tendrá un papel protagonista en el bandeo de pendones previsto para el domingo. Cuenta que a todos les presta que vaya gente a su pueblo a ver las procesiones, pero, sobre todo, "lo hacemos para nosotros". "Es un orgullo que un pueblo tan pequeñito tenga una Semana Santa con tanto empaque", defiende.

Prieto y Villanueva con la plaza a su espalda. / T. Cascudo

A la espera de la Cofradía

A su lado, asiente Prieto, quien indica que su empeño es que no se pierda. Por eso, están a la espera de que el Arzobispado apruebe oficialmente la Cofradía con la que quieren dar un soporte legal a las celebraciones. Están en trámites desde hace tres años y confían en que muy pronto salga adelante.

En febrero se realizó una reunión previa en la que se revisó todo el material de la Semana Santa. "Siempre hay algo que retocar", cuenta Prieto. Este año, tocó renovar dos de las lanzas de madera que portan los soldados romanos. Los mantos y las tallas, gracias al cuidado con el que se guardan, se conservan bien.

Confían en que haya gente disponible para todos los quehaceres. Los porteadores ya están elegidos y quedan algunos detalles como el de escoger a la niña protagonista el domingo, encargada de retirar el manto negro de la Virgen. "Intentamos que no se repitan. Los hay que tienen más valor y otros que no se atreven", cuenta la alcaldesa de barrio.

Viernes Santo

Uno de los días más esperados es el Viernes Santo. A las 12.00 horas se celebra el Encuentro. Contarán además con la banda de música de Paradela, que ofrecerá una actuación en la escalinata de la iglesia. Por la tarde, a las 19.00 horas será el Desenclavo y el descendimiento de la cruz y, de nuevo, volverá a tocar la banda de Paradela.

El domingo de Pascua, a las 12.00 horas comenzará la misa, seguida del tradicional bandeo de pendones y el encuentro de la Virgen con Jesús Resucitado. En este caso actuará la banda de gaitas Brisas del Eo.

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Para años venideros los piantoneses tienen planes de mejora. Por ejemplo, mostrar las tallas que hoy no salen a la calle. Es el caso del Ecce Homo y del Cristo de la oración del huerto. "Formaban parte de la procesión del Jueves Santo, que se perdió y creemos que estaría bien armarlos y tenerlos expuestos en la iglesia durante estas fechas. Es una pena que la gente no conozca el enorme patrimonio de esta iglesia", apuntan.