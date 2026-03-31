Tapia calienta motores para su cita más esperada: "El campeonato promete, por fin tendremos buen tiempo y buenas olas"
La competición comenzará el jueves con los benjamines y el fin de semana tendrán lugar las pruebas absolutas de la liga Surfing.es e Iberdrola femenina
"El campeonato promete. Por fin tenemos tiempo y olas. El fin de semana la previsión es muy buena", celebra Adela Bas sobre la 34ª edición del Campeonato de Surf Memorial Peter Gulley - Goanna Pro. Aunque se barajó la opción de adelantar las fechas, finalmente la competición arrancará el jueves a primera hora. Las categorías Junior y Kids serán las primeras, las de los surfistas benjamines, y se reserva para el fin de semana las ligas Pro (tanto la masculina, Surfing.es, como la femenina, Liga Iberdrola).
Sin embargo, ya Tapia respira surf por los cuatro costados. Este martes la playa se llenó de visitantes y surfistas, que aprovecharon las buenas condiciones del mar ."Hay una cantidad de surfistas increíble, nunca ví tantos. Hay olas preciosas y es un espectáculo", señala Bas.
La responsable del Memorial Peter Gulley-Goanna Pro se muestra también encantada con el hecho de que la selección nacional de surf haya elegido Tapia para concentrarse estos días. En concreto desde este miércoles al lunes 6. "Tendremos entrenando en Tapia a los mejores surfistas, porque ahora mismo España tiene un nivel muy importante", señala Bas.
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