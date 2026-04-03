Tapia tiene el plan perfecto: temperatura veraniega y buenas olas para un campeonato surfista que es "una referencia"

El campeonato "Memorial Peter Gulley-Goanna Pro" reúne estos días en Tapia a alrededor de 170 surfistas, entre ellos algunos de los mejores del mundo. No es casual y lo dice el presidente de la Federación Española de Surfing, el gallego Román Díez, que está estos días en la villa: "Este es uno de los campeonatos más importantes de España, una de las pruebas clave del año, y el nivel es muy alto".

Se podría decir que esta Semana Santa se han alineado los astros y no solo se goza de buena temperatura, sino también de unas olas perfectas para el surf. La previsión para el sábado es tan buena que los organizadores se atreven a anticipar un campeonato "épico". Junto a Román Díez está Jorge Sánchez, coordinador de la prueba tapiega, encantado con las condiciones meteorológicas. "Si siempre hay gente, este año con buenas olas y buen tiempo, mucho más porque apetece venir".

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A media mañana del viernes cuenta Sánchez a LA NUEVA ESPAÑA que el mar presenta "buen fondo y una dirección de la ola perfecta". Explica que para él y para muchos aficionados al surf, Tapia marca el inicio de la temporada, "la deportiva y la de vivir, tras un invierno duro; a la gente le apetece venir y reencontrarse".

Jorge Sánchez lo tiene claro cuando subraya que "Tapia es una referencia; Semana Santa es Tapia". A su juicio, el campeonato, con tres décadas de historia, "está consolidado". Y no es casual, señala, es fruto del trabajo de Adela Bas y Pepe Alonso, los promotores del Goanna Pro. El concejal de Deportes de Tapia, José Ramón Loza, abunda en esta idea, agradeciendo el trabajo de los organizadores de "este fantástico evento que sitúa a Tapia en el epicentro de la Semana Santa asturiana; es una fecha que se asocia a Tapia".

De Málaga a Suances

Entre los surfistas, los comentarios no pueden ser más positivos. Recién salido del agua, el malagueño Marco Albacete, alaba la cita: "El mar está bien, aunque a mí no me ha cuadrado bien. Tapia es un pueblo superbonito". Junto a él está el gaditano Esteban Mossu, que visita Tapia por primera vez: "Está muy guay el pueblo, con buen ambiente, y la playa es muy bonita, muy salvaje".

Desde Suances viajó Álvaro Casanova: "El pueblo es muy bonito, tiene buen ambiente y buenas olas. Tapia es bonito porque aquí abrimos la temporada y, por eso, es una prueba de muchas emociones". Comparte charla con Isidro de la Cal, de La Coruña, que alaba el buen ambiente de la cita.

La que mejor conoce las condiciones surfistas de la playa de Los Campos es la tapiega Kenia López. Este sábado participará en la prueba pero, desde el jueves, está en la caseta de jueces haciendo prácticas. "Hice el curso por tener varias visiones del deporte y ahora me toca hacer las prácticas", apunta. No está nerviosa por su participación en la prueba local, pero sí orgullosa de las olas que su lugar predilecto está regalando estos días: "Hay olas guapas, así que está perfecto".

Concentración nacional

Este año Tapia acoge por primera vez una concentración del equipo nacional, en el que figuran campeonas de la talla de Janire González o Sol Borelli. "Ahora mismo el nivel es muy alto", señala el presidente de la Federación Española de Surfing.

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Tras la competición de las categorías Junior y Kids, durante el sábado y el domingo será el turno de las ligas Pro (tanto la masculina, Surfing.es, como la femenina, Liga Iberdrola). El domingo se conocerá a los campeones absolutos, que jugarán un papel protagonista en el ya tradicional homenaje a Peter Gulley, quien, junto a su hermano Robert, introdujo el surf en la villa.