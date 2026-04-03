Este es el trámite previsto para este año y que podría desbloquear definitivamente la Gran Senda del Navia

El proyecto de la Gran Senda del Navia, la ambiciosa iniciativa que busca vertebrar a pie y en bicicleta todo el cauce de este río, da un nuevo paso administrativo, aunque su materialización definitiva aún tendrá que superar varios trámites y dependerá de las arcas públicas. Esta ruta es un sueño compartido por dieciséis concejos (nueve asturianos y siete gallegos).

El Gobierno central, en respuesta a una pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Popular, detalló la hoja de ruta oficial para este proyecto. Según el documento, emitido el pasado 27 de marzo, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha propuesto formalmente la Declaración de Interés General del Estado para la Gran Senda del Navia de cara a este mismo año 2026, un requisito legal indispensable para desbloquear el proyecto.

La respuesta gubernamental, dirigida al PP, aclara el procedimiento que deberá seguirse a partir de ahora. El Ejecutivo señala que, una vez se disponga de la correspondiente Declaración de Interés General, la pelota pasará al tejado local, ya que corresponderá a los posibles promotores de la zona solicitar de manera oficial el inicio de las actuaciones necesarias para la redacción del proyecto técnico.

Caminos Naturales

Solo después de superar esa fase previa, la obra podría llegar a ser ejecutada con financiación del Ministerio en el marco del Programa de Caminos Naturales. Sin embargo, el Gobierno advierte explícitamente en su escrito que esta futura ejecución quedará estrictamente condicionada a la disponibilidad presupuestaria existente en su momento.

Por su parte, el senador del Partido Popular por Asturias, José Manuel ‘Lito’ Rodríguez, insta al Gobierno central a que "deje de poner excusas y active de una vez". El senador valora que esté contemplada la declaración de interés general para este año, pero advierte de que "no basta con incluirlo en un papel o en una previsión administrativa; lo que necesitan los concejos afectados son plazos, presupuesto y ejecución real".

El senador popular considera la senda como un elemento "clave" para el desarrollo del Occidente asturiano y de la provincia de Lugo, "capaz de generar actividad económica, fijar población y potenciar el turismo sostenible en una de las zonas con más necesidades de inversión". De ahí que exprese el apoyo del PP a que la obra salga adelante, exigiendo además que se concrete la financiación y que la obra "no quede supeditada indefinidamente a la disponibilidad presupuestaria".

Proyecto vertebrador

"Lo que no puede hacer el Gobierno es anunciar prioridades estratégicas mientras deja fuera proyectos vertebradores como este o los retrasa sine die. Asturias y Galicia no pueden seguir esperando", añade el senador, aludiendo al trabajo previo que ya han realizado los dieciséis ayuntamientos implicados. No en vano, los municipios firmaron en marzo del año pasado un convenio de colaboración como paso previo a la constitución de un colectivo que dialogue con el Ministerio.

Cabe añadir que el Ejecutivo central en su contestación parlamentaria dejó claro que esta actuación se enmarca dentro de su estrategia general de infraestructuras verdes, recordando que el objetivo del programa estatal es crear itinerarios que contribuyan a la vertebración territorial y al desarrollo rural.

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En este sentido, el documento matiza que el Ministerio mantiene actualmente como prioridad la ejecución de los grandes ejes estratégicos de la red de Caminos Naturales, destacando de forma específica el avance del Camino Natural Ruta del Cantábrico.