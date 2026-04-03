Vegadeo ofrece hasta el domingo "gangas" en su feria de oportunidades: "Funciona muy bien"

La Feria de Stocks de Vegadeo es un evento más que consolidado. Con dos décadas de historia, la cita se organiza dos veces al año y goza de muy buena afluencia y ventas. Así lo corroboran los comerciantes que desde este jueves venden sus stocks en un abarrotado recinto ferial. "La verdad es que es una feria que funciona muy bien", señalan los vendedores de un evento en el que se pueden encontrar auténticas "gangas".

"Tiene tirón", celebra un comerciante de Avilés, que destaca la buena afluencia de la tarde del Jueves Santo, día de apertura. Lo corrobora Dora Álvarez, responsable del ferial: "Fue una tarde muy fuerte, de los mejores días que recuerdo en esta feria". Con todo, la técnica señala que esta feria, que celebra dos ediciones al año en Semana Santa y en el Puente del Pilar, suele dar buenos resultados. En esta edición, el ferial reúne a unos sesenta expositores y se vieron obligados a dejar comerciantes fuera por falta de espacio.

"Buenas ventas"

Los expositores vienen mayoritariamente de Galicia y Asturias. Desde Cangas de Morrazo (Pontevedra) se desplazó Mónica Gándara, que tiene una tienda de complementos: "Vengo todos los años, me encanta la feria y las ventas funcionan bien". El veigueño José Yanes es uno de los habituales con su tienda de ropa "Las Tres Bes". "Viene mucha gente de fuera. Es una oportunidad para llevarte cosas a buen precio, desde 8 a 35 euros y para los vendedores está bien porque te permite sacar material", señala.

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Este Viernes Santo la cita abrirá desde las 16.30 a las 20.30. Mañana, sábado, estará operativa de 11.00 a 14.00 horas por la mañana y de 16.30 a 20.30 horas por la tarde. "El domingo 5 será el mismo horario, pero con cierre más temprano", señala la organización.