La XXIX Feria del Queso, un escaparate clave para el sector agroalimentario, "desborda" Taramundi

Taramundi vivió este sábado una de sus jornadas más destacadas con la celebración de la XXIX Feria del Queso y Productos Locales, un evento que, en palabras del alcalde César Villabrille, se consolida como "un escaparate clave para el sector agroalimentario de la zona" y que volvió a "desbordar" la villa con la afluencia de visitantes.

Desde las once de la mañana y hasta las tres de la tarde, el polideportivo municipal se llenó de público atraído por la calidad y variedad de la oferta gastronómica, en una cita ya consolidada para los amantes del mundo rural. El buen tiempo, con sol y temperaturas agradables, contribuyó a que "miles de personas", según el regidor, recorrieran las calles de la localidad, generando incluso problemas de aparcamiento.

Un Consejero "agradecido" con el sector

La feria contó con la presencia del consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos Líndez, quien acudió acompañado por la directora general de Desarrollo Rural e Industrias Agrarias, Begoña López, y la diputada socialista Lidia Fernández. Durante su visita, destacaron el papel de este tipo de eventos en la promoción del sector primario asturiano.

Marcos Líndez subrayó el valor simbólico de la cita al considerarla "una forma de mostrar la importancia de los productos de nuestro Paraíso Natural", mientras que el consejero agradeció el esfuerzo de los productores y destacó las ayudas del Principado destinadas a impulsar la comercialización de alimentos elaborados en la comunidad. Según explicó, estas iniciativas permiten a los productores abrir nuevos mercados y reforzar su presencia fuera de Asturias.

El Consejero avanzó además que el Gobierno autonómico continuará desarrollando acciones y visitas institucionales para favorecer la proyección de estos productos en más ámbitos comerciales.

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Por su parte, el alcalde hizo al finalizar un balance muy positivo del evento. "Fue una maravilla", afirmó tras el cierre. A su juicio, la feria no solo impulsa la economía local, sino que reafirma el potencial de Taramundi como "referente del turismo gastronómico y rural en Asturias".