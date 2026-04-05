La Dársena de Navia evoluciona: nuevas zonas ajardinadas y aceras más amplias para el peatón
Con un plazo de ejecución de tres meses, las obras en el muelle de Navia avanzan para duplicar el espacio peatonal y convertirlo en un lugar de estancia y convivencia para los vecinos
La transformación del paseo del muelle de Navia ya es visible. Las obras en la Dársena avanzan a buen ritmo y comienzan a dibujar, día a día, el nuevo aspecto de uno de los espacios más emblemáticos de la villa. ¿Las claves? Se revaloriza uno de los puntos más visibles de Navia, se mejora la experiencia de paseo tanco vecinos como turistas y se refuerza el papel del puerto como espacio público. Sobre el terreno, el cambio es visible.
Lo que hace unos meses era un proyecto presentado como "ilusionante" empieza ahora a tomar forma sobre el terreno. La actuación, con una inversión superior a los 411.000 euros (120.000 de ellos procedentes de fondos europeos), avanza dentro de los plazos previstos y confirma la intenciónmunicipal de redefinir este entorno desde una perspectiva más ordenada, accesible y centrada en el peatón.
Un acogedor paseo
El objetivo sigue siendo el mismo que se expuso durante su presentación: recuperar el carácter natural y acogedor del paseo sin renunciar a su multifuncionalidad. La Dársena, punto de paso, encuentro y actividad económica, evoluciona hacia un espacio más equilibrado, donde el tránsito peatonal gana protagonismo frente al tráfico rodado. Se pueden ver las nuevas zonas aajardinadas y la transforamación en el corzón de la villa.
Sobre el terreno, los trabajos permiten ya intuir algunos de los cambios planteados en el diseño. La reorganización del espacio avanza con la creación de aceras más amplias y continuas, pensadas para facilitar un recorrido fluido, sin barreras ni desniveles innecesarios. La intervención apuesta por una plataforma prácticamente uniforme, en la que el peatón mantiene su cota y el tráfico se adapta a ella.
La llamada "alfombra peatonal"
Uno de los elementos clave será la llamada "alfombra peatonal", una superficie continua que unificará visualmente el paseo y reforzará su identidad. A ello se sumarán zonas ajardinadas, nuevo mobiliario y una iluminación integrada que contribuirá a generar una imagen más armónica del conjunto.
También se trabaja en la reordenación del aparcamiento, que se mantendrá pero pasará a organizarse en línea, así como en la redistribución de los pasos de peatones, que se adaptarán a los recorridos naturales de quienes caminan. Todo ello dentro de un modelo de coexistencia en el que la prioridad recaerá en el peatón.
5.300 metros cuadrados
La actuación, que abarca más de 5.300 metros cuadrados, permitirá duplicar el espacio destinado al tránsito peatonal y aumentar las superficies permeables, incorporando soluciones de drenaje sostenible. Además, se prevé la incorporación de vegetación de bajo mantenimiento que aporte color y mejore la calidad ambiental del entorno.
Más allá de los aspectos técnicos, la obra refleja un cambio de enfoque en la ordenación urbana de Navia. El muelle deja de entenderse únicamente como un espacio funcional para convertirse en un lugar "de estancia, paseo y convivencia".
Con un plazo de ejecución estimado de unos tres meses, la intervención progresa de forma constante. Cada jornada de trabajo acerca un poco más la imagen final de un paseo que busca integrarse mejor en la vida cotidiana de la villa.
- Urraca I de León: la primera reina de España, que fue 'cancelada' por los hombres, resurge en una gran exposición
- Aparece el cadáver de un hombre flotando en el río en Mieres
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el tendedero todoterreno más barato: disponible por 24,99 euros
- Alarma en Oviedo: un hombre atrincherado aterroriza a un geriátrico con supuestos disparos al aire
- Un joven turista, en el hospital tras caerse en la Cuesta del Cholo de Gijón
- Rosa Menéndez, primera mujer en presidir el CSIC: 'Mi padre me lo dijo claro: o estudiar o cuidar las vacas; la vacas me gustaban, pero para verlas y acariciarlas
- El hombre asesinado en Villaviciosa murió de dos puñaladas: una en la frente, que llegó al cráneo, y otra en el cuello, que le hizo desangrarse
- Hablan testigos de la muerte de un hombre en un parque de Gijón: 'Nos dimos cuenta muy rápido de que algo grave había pasado