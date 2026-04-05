La gaditana Julieta Rodríguez y el vasco Yago Domínguez se hacen con el campeonato surfista de Tapia, un éxito de sol y buenas olas

El vasco Yago Domínguez logró su tercera victoria en Tapia, la segunda consecutiva. Este domingo compartió podio absoluto con la gaditana Julieta Rodríguez, que no estaba en las quinielas, pero se coló en la repesca y logró imponerse a sus rivales en el XXXIV Memorial Peter Gulley-Goanna Pro. La cita tapiega, todo un clásico de la Semana Santa asturiana, dejó buen sabor de boca por el buen tiempo y las excepcionales olas registradas en esta edición en la que participaron alrededor de 170 deportistas.

"Estoy supercontento, sobre todo porque no me lo esperaba. Había mucho mar y viento y no se escuchaban las puntuaciones desde el agua", señala, encantado con la buena suerte que le trae Tapia, donde también se impuso en 2023 en esta prueba de la "Liga Pro Surfing.es". En segunda posición quedó Alejo Valido, seguido de Markel Bizkarguenaga y Luis Díaz.

En imágenes: Así fue la entrega de premios del Memorial Peter Gulley-Goanna Pro, en Tapia /

"Me suelen salir bien aquí los campeonatos. Siempre hace sol y siempre hay olas buenas y espero volver el año que viene", concluyó el de Vizcaya. Yago Domínguez subrayó el enorme nivel que tuvo este campeonato.

"Ola perfecta"

"Este año ha venido todo el mundo, ha sido como un campeonato de España", señaló. Con él coincidió Julieta Rodríguez, la sorpresa de la Liga Pro Iberdrola: "Fue una final difícil, había mucho nivel". Con todo, la surfista de 16 años se mostró encantada con el ambiente de Tapia, donde había estado hace dos años, y con sus olas: "Tiene una ola perfecta, de izquierda". El podio de la liga femenina se completó con Carla Morera, Bianca Tye y Adriana Hidalgo.

El presidente de la Federación Española de Surfing, Román Díez, estuvo presente en la cita de Tapia y se mostró encantado con el espectáculo ofrecido en la playa de Los Campos: "Hemos cumplido las expectativas. Hemos tenido buena temperatura y acompañaron las olas". Por su parte, Jorge Sánchez, coordinador de la prueba tapiega también da cuenta del buen sabor de boca del Goanna Pro: "Estamos muy contentos. Todo fue perfecto". La misma lectura hace Adela Bas, promotora del evento junto a Pepe Alonso, autor de las esculturas con las que se premia a los surfistas.

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Tras la entrega de premios a pie de playa, en presencia del alcalde de Tapia entre otras autoridades, los dos ganadores absolutos realizaron la tradicional ofrenda en la escultura que recuerda a Peter Gulley, el australiano que introdujo junto a su hermano Robert el surf en la villa. Esta foto, con bellas olas de fondo, puso el broche de oro a la histórica cita tapiega.