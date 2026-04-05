Piantón se llena para su tradicional bandeo de pendones en el que la vida se impone a la muerte: "Merece la pena"

Cada domingo de Pascua la pequeña localidad de Piantón, en Vegadeo, se convierte en punto de encuentro. En la plaza de la iglesia se celebra una tradición clave de la Semana Santa piantonesa: el bandeo de pendones. Representa la lucha entre la muerte y la vida y como esta última se abre siempre camino. Dos hombres ondean dos banderas de color negro y blanco en una bella representación que impresiona a turistas y vecinos. "Merece la pena verlo", señalan los que asisten por primera vez.

Es el caso de María Antonia Casal que aprovechó la soleada jornada para hacer una caminata entre Vegadeo y Piantón y conocer de cerca su antigua Semana Santa. Observó con atención como Miguel Ángel Villanueva luchaba, siempre figuradamente, con Isaac de la Torre. Este último, con el pendón blanco, venció y dio paso al siguiente momento clave: cuando la Virgen pierde su mantón negro y se reencuentra con Jesús resucitado.

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Esta segunda escena tiene lugar bajo un arco de flores que preparan con esmero los vecinos. De él cuelga un columpio al que se sube un ángel representado por un niño de la localidad. Este año el protagonista fue Lucas Santamarina, de tan solo 5 años. No pudo ocultar la risa cuando se subió al columpio, sin embargo, cumplió a la perfección con su labor y retiró el manto negro de la virgen. A su lado, su padre, José Manuel Santamarina, daba instrucciones al pequeño y mostraba después el orgullo por la buena actuación del pequeño.

"Ilusión"

"Le insistimos mucho en lo que tenía que hacer. Nos hace ilusión que haya sido él el elegido", apunta este hombre natural de Meredo y vecino de Piantón desde hace siete años. "El valor de esta Semana Santa es que es una cosa que hacen los vecinos. Este año estuvo bien por el buen tiempo. Da gusto ver que viene gente", relata.

La coañesa Nieves Rodríguez no se pierde el bandeo. De niña fue a la escuela de Piantón, por lo que esta Semana Santa está grabada en sus recuerdos de infancia. Junto a ella está el extremeño José Ramón Flórez también encantado de ver la representación piantonesa. Comparten banco en la plaza de la iglesia con Catalina Martínez, gijonesa con familia en la zona: "Me parece maravilloso, muy original".

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Los vecinos se vuelcan cada año en mantener vivas las procesiones. También luchan para conseguir crear una Cofradía religiosa que permita dar continuidad y sostén a estas celebraciones tan arraigadas en el pueblo. No en vano, Piantón presume de tener una de las Semanas Santas más antiguas del Occidente.