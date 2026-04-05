El Suroccidente confía en que la central de La Barca atenúe la caída demográfica, pero reclama "seriedad" a la cordobesa Magtel y "celeridad" al Ministerio

El suroccidente asturiano, el territorio más golpeado por la crisis demográfica y donde más cuesta que se anclen los brotes verdes que se perciben en otras zonas de Asturias, necesita proyectos que supongan una oportunidad para evitar que la población se emigre por falta de opciones laborales.

A este respecto, la adjudicación de la centra hidroeléctrica de bombeo de La Barca se recibe en el territorio como algo más que una inversión energética: como una posible palanca para frenar el declive demográfico. Esta instalación se instalará aprovechando el nudo eléctrico liberado por la supresión de la central Térmica de Soto de la Barca, por lo que el proyecto se enmarca también las reclamaciones vinculadas a una transción justa.

Con todo, los alcaldes del Suroccidente muestran una mezcla de optimismo y cautela al conocerse la adjudicación a la empresa energética cordobesa Magtel la construcción de una gran central hidroeléctrica de bombeo en La Barca (Tineo). El proyecto maneja una inversión de 323 millones de euros y una generación de 3.478 empleos a lo largo de diez años. Los alcaldes consultados consideran que puede ser "la mayor inversión en veinte años para el territorio" y piden celeridad en la gestión para que pueda ser una realidad cuanto antes.

Magtel, a través de su filial La Barca Energía, contempla que las obras se prolonguen por un plazo de cinco años y que la central esté operativa en 2032. En esencia, el proyecto elegido por el Gobierno central entre las tres propuestas presentadas, plantea la construcción de una balsa con capacidad de 3,6 hectómetros cúbicos y una superficie de 24 hectáreas a un kilómetro del actual embalse de La Barca.

"Noticia estupenda"

Entre los criterios que inclinaron la balanza hacia la propuesta de Magtel está el impacto socioeconómico en la zona de transición justa de Suroccidente de Asturias, compuesta por los concejos de Allande, Cangas del Narcea, Degaña, Ibias, Salas y Tineo. Este último es el concejo más afectado por ubicarse la planta íntegramente en Tineo. Su alcaldesa, Montse Fernández, celebra la adjudicación: "Es una noticia estupenda para el Suroccidente, podría ser la mayor inversión en la zona en los últimos veinte años. El proyecto de Magtel contemplaba una de las mayores inversiones y no solo en coste de producción, sino una apuesta muy importante por el empleo y la formación. Aunque se instale en Tineo, la oferta de empleo repercutirá en toda la comarca y es una manera de revitalizar la zona".

La primera edil de Tineo recuerda la dramática situación que vive el territorio tras el cierre de la térmica del Narcea y considera que Magtel podría revertir la tendencia. "Estamos sufriendo la despoblación de una forma categóricamente tremenda y el éxodo a las ciudades por la falta de empleo y esta empresa no solo generaría empleo, sino actividad económica", añade.

"Seriedad y responsabilidad"

La alcaldesa de Tineo pide ahora "seriedad y responsabilidad a la empresa para que se cumpla todo el proyecto presentado, íntegramente". De manera paralela pide "celeridad al Ministerio y a todas las administraciones implicadas para que pueda realizarse a la mayor brevedad posible". A renglón seguido reclama a los dirigentes regionales y nacionales "que se pongan las pilas" para que también la Autovía del Suroccidente pueda ser una realidad cuanto antes.

Por su parte, el alcalde de Salas, Sergio Hidalgo, también ve con buenos ojos el proyecto de Magtel, que era el que mejor conocía de los tres presentados. En este sentido, señala que es uno de los que más impacto planteaba para Salas. De hecho, la firma ya ha firmado convenios de colaboración con diferentes empresas del concejo y el propio Ayuntamiento.

"Recibimos la noticia con cautela, pero contentos porque este era el proyecto que más impacto tiene en nuestro concejo. Hay que tener cautela porque se trata de la adjudicación provisional y ahora hay que presentar toda la documentación. Esperemos que salga bien, vayan cumpliendo los plazos para que esto sea una realidad para la comarca y pueda generar actividad y empleo", señala Hidalgo.

Empleo estable

El alcalde de Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella, considera que "toda inversión en nuestro territorio es bienvenida". Lo único que le preocupa es que se mantenga el empleo más allá de la construcción. "Para la construcción de esa explotación energética, se crearán puestos de trabajo pero, según nos indicaron, serán dos o tres años. Mi verdadera preocupación es que, tras la construcción se esté explotando un recurso sin que genere riqueza y empleo en el Suroccidente".

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En este sentido, Fontaniella agradece el interés de las empresas por esta explotación, pero pide "implicación en el territorio" más allá del periodo de construcción. Y concluye: "Tengo la sensación que será la mayor inversión de los próximos veinte años y eso debería repercutir en nuestras empresas y familias. Si no fuese así sería otro tremendo fracaso como lo es el que hayan derribado la central eléctrica que mantenía más de un centenar de puestos de trabajo directos".