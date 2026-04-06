Juan Ignacio Martínez "Moreno" será Hijo Predilecto de Navia a título póstumo en reconocimiento a su histórica entrega al Descenso de la Ría

El Pleno del Ayuntamiento de Navia ha aprobado por unanimidad la concesión de la distinción de Hijo Predilecto, a título póstumo, a Juan Ignacio Martínez Fernández-Villamil, conocido popularmente en la villa como "Moreno". Esta alta distinción municipal tiene como objetivo principal reconocer públicamente "su trabajo incansable, su dedicación y su capacidad de implicación" en el desarrollo, consolidación y prestigio del Descenso Internacional de la Ría de Navia.

Moreno falleció en octubre de 2023, a los 76 años. Alcanzó la presidencia de "Amigos de la Ría de Navia" en abril de 2022, sin embargo, estuvo ligado a la organización desde 1964 y todo el mundo en Navia le considera uno de los artífices de que el Descenso se convirtiera en una prueba de prestigio internacional.

La alcaldesa del concejo, Ana Isabel Fernández García, fue la encargada de formular y defender la propuesta del nombramiento ante la corporación municipal. En su exposición, la regidora quiso ensalzar la figura del homenajeado, señalando que su trayectoria personal siempre estuvo marcada por un "compromiso constante, generoso y desinteresado con el Descenso Internacional a Nado de la Ría de Navia".

Fortaleció la organización

Según las propias palabras de la primera edil recogidas en el documento oficial, la labor de "Moreno" fue "fundamental y decisiva para fortalecer la organización del evento, impulsar su crecimiento y situar a Navia en un lugar destacado dentro del ámbito de las travesías de aguas abiertas". Por todos estos motivos, Fernández considera plenamente justificado otorgarle una de las más altas distinciones honoríficas de Navia en agradecimiento a su "aportación extraordinaria al prestigio y proyección de nuestro concejo".

El nombre de Juan Ignacio Martínez Fernández-Villamil resulta inseparable de la historia reciente de la ría de Navia. El Descenso a Nado no es solo una competición deportiva de primer nivel, sino que se ha consolidado como una de las principales señas de identidad de Navia, estando reconocida además como Fiesta de Interés Turístico Nacional. El consistorio subraya que este evento es un elemento esencial del patrimonio social, cultural y turístico del municipio.

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Para asegurar que este merecido reconocimiento trascienda el estricto ámbito institucional, el acuerdo incluye una medida tangible para el recuerdo de todos los vecinos. El Ayuntamiento ha dispuesto la realización y colocación de un elemento conmemorativo dedicado a "Moreno" que se ubicará en el paseo marítimo de Navia, un entorno que actualmente se encuentra en plena fase de renovación y ampliación. Este monumento se alzará como un homenaje permanente a su incansable labor y como un símbolo imborrable del agradecimiento colectivo de la villa hacia uno de sus vecinos más queridos.