El mecánico de Vegadeo David Álvarez, con 39 años y dos décadas de experiencia, aspira a convertirse en el mejor de España

David Álvarez regenta en Vegadeo el taller mecánico Eo Motor y aspira a convertirse en el MVP (Most Valuable Player) del gremio. Es uno de los diez finalistas del concurso que convoca, por sexto año, La Comunidad del Taller junto al Centro de Innovación para la Formación Profesional de Aragón (CIFPA). El próximo 9 de abril viajará a Zaragoza para medirse en la gran final donde también participarán el avilesino Pablo Begega y José Manuel Soberón, de Panes.

"Me presenté al concurso por vivir una nueva experiencia. Voy sin presión ninguna, porque ya con ser seleccionado tengo el objetivo más que cubierto", cuenta Álvarez sobre esta cita nacional. Para llegar a la final de Zaragoza primero superó dos pruebas teóricas y cuando le comunicaron que había pasado se llevó una enorme alegría.

Buena fama

Este profesional, de 39 años, es un auténtico apasionado de su profesión. Siempre actualizado, goza de muy buena fama en la comarca. De hecho, está pensando en ampliar sus instalaciones porque el taller se le queda pequeño por la enorme demanda con la que cuenta.

David Álvarez a la entrada de su taller. / T. Cascudo

Natural del pueblo de Añides, en Castropol, con 3 años se mudó con su familia a Vegadeo, donde ha pasado toda su vida. Se formó en mecánica en el ciclo que se imparte en Ribadeo (Lugo) y, tras siete años empleado en un taller de la zona, se animó a emprender. En 2014 abrió su primer taller en Vegadeo bajo el nombre de Eo Motor y, en 2021, se mudó a las instalaciones actuales, en el barrio del Fondrigo. Actualmente, cuenta con seis empleados.

Sin antecedentes familiares en la mecánica, lo suyo es pura pasión. Por el motor en sentido general. "Siempre me gustaron los coches, los rallys y el motor", expone. No en vano, es también el presidente de la escudería A Veiga Racing. De hecho, avanza que el próximo mayo estrenan prueba: la primera edición del Tramo de Tierra Villa de Vegadeo.

La importancia de la formación

Volviendo a la mecánica, señala que la clave de la profesión actualmente es el reciclaje continuo y la formación. El ojo del mecánico sigue jugando un papel importante, pero la alta tecnología de los vehículos obliga a los talleres a estar a la última y a contar con herramientas de diagnosis y máquinas más complejas. "Se acabó aquello de que el mecánico te fuera a casa a solucionarte la avería. Ahora el coche tiene que trasladarse al taller y mirarlo aquí con los aparatos. Lógicamente, las máquinas no te solucionan el problema, sigue siendo importante el profesional", reflexiona.

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"Igual que en cualquier profesión, lo primero es que te tiene que gustar y motivarte. Por otro lado, es un sector sacrificado, requiere muchas horas y estar continuamente actualizado. Los coches llegan con nuevos sistemas, ayudas y medios de seguridad que implican que el taller tenga cada vez más medios técnicos y una tecnología acorde", reflexiona.