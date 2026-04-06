Somiedo saca a licitación la construcción de un aparcamiento en la capital del concejo: generará más de un centenar de plazas y permitirá ordenar la movilidad en el parque natural

El Ayuntamiento de Somiedo acaba de sacar a licitación el contrato para la construcción de un aparcamiento que se situará en Pola de Somiedo, en la zona del recinto ferial. El proyecto recibe el nombre de espacio de recepción de visitantes y de gestión de los flujos turísticos, para el que el Consistorio recibió 697.000 euros, financiados con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (Next Generation EU) a través de un convenio firmado el pasado mes de diciembre con la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo.

El proyecto, que sale a licitación con un presupuesto de 422.687 euros y un plazo de presentación de ofertas abierto hasta el 15 de abril, supondrá la creación de más de un centenar de plazas de aparcamiento, destinadas tanto a turismos como a autobuses, y se dotará de servicios como el de cargadores eléctricos. Para su construcción, el Ayuntamiento ha tenido que adquirir tres fincas que suman 10.000 metros cuadrados en el entorno del recinto ferial, situado en la capital del municipio.

“Es un proyecto estratégico fundamental para Somiedo, soluciona problemas de movilidad en Pola, porque poder tener un espacio así no es fácil y no hay fondos normalmente para llevarlo a cabo”, destaca el alcalde Belarmino Fernández, que se muestra agradecido con el Principado por la firma del convenio. El objetivo de este espacio también es el de ordenar la llegada de vehículos al municipio, reducir la presión del tráfico en las zonas más visitadas y mejorar la gestión de los flujos turísticos en un entorno natural de alto valor como es el parque natural de Somiedo.

Plano del aparcamiento en Pola de Somiedo. / Ayuntamiento de Somiedo

No obstante, el regidor reconoce que llevar a cabo el proyecto está siendo todo un reto por el poco margen de actuación con el que cuentan, ya que la obra debe estar finalizada para el 30 de junio, fecha en la que tiene que justificarse la subvención. Por esta circunstancia, la semana pasada el Ayuntamiento de Somiedo convocó un Pleno Extraordinario urgente para delegar en la Alcaldía las competencias para la aprobación del pliego, su contratación y adjudicación, con el objetivo de “agilizar la tramitación del expediente”.

Una decisión que está siendo criticada por el único partido de la oposición el PP, con tres concejales de los nueve que tiene la corporación, por ver en esta actuación “un ataque directo a la transparencia, al control democrático y al papel de los representantes públicos”, denuncia la portavoz municipal del PP, Josefina Álvarez.

De este modo, los concejales populares votaron en contra de la declaración de urgencia del Pleno al considerar que “no responde a ninguna situación imprevisible, sino a la falta de planificación del gobierno municipal”. Además, Josefina Álvarez añade que la urgencia del pleno tiene “una finalidad evidente: limitar el acceso real a la documentación y forzar una decisión sin el debate que corresponde a un órgano colegiado como es el Pleno, vulnerando el derecho de los concejales a ejercer sus funciones con información completa y control efectivo, tal como garantiza el artículo 23 de la Constitución” e insiste en que “lo que el equipo de gobierno pretende es que el Pleno desaparezca completamente del procedimiento y no para ser más eficaces, sino para que no existan voces que puedan poner cualquier cuestión sobre este tema en entredicho”.

Para el alcalde de Somiedo, Belarmino Fernández, la postura del PP es “increíble e inconcebible” e insiste en que se trata de “un proyecto estratégico y fundamental para la sostenibilidad en Somiedo”. Ahonda el regidor que el voto en contra de la urgencia del pleno no ha sido a única acción del PP somedano respecto a este proyecto. “Han presentado todo tipo de recursos en contra, que no han sido admitidos, y han intentado impedir el normal funcionamiento de la Administración, sabiendo que la obra tiene que estar finalizada para el 30 de junio, no han apoyado este proyecto bajo ningún concepto”, describe.

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Además, Fernández defiende que la delegación de competencias en la Alcaldía “no reduce la seguridad del procedimiento administrativo”, sino que se mantiene “todo el proceso y se notifica al Pleno”.