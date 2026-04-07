Asturforesta 2027 presenta su imagen y lanza una histórica "ofensiva comercial" con descuentos de hasta el 70%

La única feria forestal internacional de la Península Ibérica, Asturforesta, ha dado este martes el pistoletazo de salida oficial a su próxima edición con una presentación celebrada en Oviedo. El certamen, que se celebra cada dos años, tendrá lugar los días 27, 28 y 29 de mayo de 2027 en el emblemático Monte Armayán, en el concejo de Tineo. La organización se ha fijado el reto de tener en diciembre reservado el 80% de las 45 hectáreas disponibles y, para ello, han lanzado una "ofensiva comercial" que permitirá a las empresas lograr hasta el 70% de descuento sobre el precio del suelo.

Durante el acto, que ha contado con la participación de la directora de Asturforesta, Ana Pérez; la alcaldesa de Tineo, Montse Fernández, y el director general de Planificación Agraria, Marcos da Rocha, se ha desvelado la nueva identidad visual y un plan de trabajo para este 2026 centrado en el lema "Hacia Asturforesta 2027: Innovación, Expansión y Equipo".

Bonificaciones por cambio de ubicación o pronta reserva

Las empresas participantes podrán beneficiarse de descuentos acumulables que alcanzan un límite máximo del 70% sobre el precio del suelo. Esta rebaja se desglosa en una bonificación del 40% por reubicarse en la nueva área de exposición, un 20% de descuento directo por formalizar la reserva antes del 31 de diciembre de 2026, y un 10% adicional si se atrae a un nuevo expositor al evento.

Un momento de la presentación. / Medio Rural

El principal argumento de venta de Asturforesta, señalan los organizadores, es su modelo de demostración integrada. A diferencia de los formatos tradicionales, en Tineo la maquinaria opera y realiza demostraciones dentro de la propia parcela comercial del expositor, asociando la tecnología y la marca en un mismo espacio físico.

El cartel oficial del evento, ilustrado con una "espectacular" vista aérea del bosque, transmite el mensaje de que la "industria forestal apuesta por el equilibro entre el progreso técnico y la conservación". En este sentido, señalan que Asturforesta será el escaparate de las últimas innovaciones, desde maquinaria autónoma e inteligente hasta procesadores híbridos, neumáticos de baja presión y drones de robótica colaborativa.

Por último, los organizadores explican que este año trabajarán en potenciar el "liderazgo" de la cita dentro de la red europea Forestry Demo Fairs, cuya organización preside la directora de la cita tinetense, Ana Pérez. Además, se fijan el reto de establecer contactos "con cooperativas de propietarios forestales en grandes mercados como Finlandia, Suecia, Francia y Alemania". Asimismo, el equipo directivo acudirá a ferias estratégicas del mercado ibérico.

Foto de familia de los asistentes a la presentación. / Medio Rural

"Escaparate del potencial asturiano"

El director general de Política Agraria en Asturias, Marcos da Rocha, considera que esta feria "se ha convertido en todo un referente en el ámbito forestal del norte peninsular". Manifestó el apoyo del Gobierno regional a una cita que "representa ese punto de encuentro entre tradición y futuro, un espacio donde profesionales, empresas, administración y ciudadanía pueden compartir conocimiento, innovación y buenas prácticas".

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Además, dijo Da Rocha, que Asturforesta es un "escaparate del potencial del sector forestal asturiano y nacional y una oportunidad para reforzar su competitividad". En este sentido, considera que la gestión sostenible de los montes, la modernización del sector o la valoralización de los recursos naturales "son elementos clave para el desarrollo equilibrado del medio rural".