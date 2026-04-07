Las llamas acechan al corredor del Narcea y obligan a cerrarlo por el humo y el riesgo de desprendimientos: quedan 22 incendios activos en la región

El corredor del Narcea (AS-15) permanece cortado al tráfico a la altura del puente Farandón y la zona de Calabazos, en Tineo, debido al avance del incendio que comenzó la noche de este lunes en las proximidades del pueblo de Las Colladas, en la parroquia tinetense de Nieres. El intenso humo y el riesgo al desprendimiento de piedras de la ladera rocosa que se eleva desde la carretera obligaron a cortar el tránsito de vehículos.

Durante las primeras horas de la tarde, en el tramo más conflictivo, la Guardia Civil ya optó por establecer un paso alternativo, impidiendo la circulación por el carril próximo a la ladera, pero llegadas las seis de la tarde la intensidad del humo por toda la zona baja obligó a que el corte fuese total.

Un humo que están sufriendo con intensidad los pueblos de la parroquia tinetense, especialmente Las Colladas y Grandamuelle, que, a pesar del avance del avance de las llamas ladera abajo, el ascenso de la columna de humo les afecta directamente.

“La gente está loca, prender con este aire es un peligro”, lamenta Laurentino Menéndez, de Grandamuelle, que asegura que desde por la mañana la intensidad del humo en el pueblo a penas permite salir de casa por la dificultad para respirar. En ningún momento temió que las llamas llegaran al pueblo porque tienen unos prados verdes que sirven de cortafuegos, no obstante, sí teme que las llamas puedan llevarse por delante una plantación de pinos del pueblo.

Otra vista del incendio que ha obligado a cortar el corredor del Narcea. / Demelsa Álvarez

Bajan los incendios por la tarde

Con todo, la aparición de la lluvia por la tarde ha ayudado a las labores de extinción, reduciéndose el número de incendios de más de treinta a 26, de los cuales 22 están activos y 4 controlados. Se localizan en 18 concejos de la región. Los focos que mayor concentración de medios requieren debido a la extensión de los mismos se localizan en Bustantigo (Allande) y Antoñana (Belmonte de Miranda).

La situación, según el Servicio de Emergencias del Principado (SEPA), es la siguiente: