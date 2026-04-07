El Principado invierte 45.000 euros en la rehabilitación de la capilla del Carmen de Cerredo, en Degaña

La capilla del Carmen, de Cerredo, lucirá muy pronto su mejor cara. Este pequeño templo forma parte del conjunto etnográfico Casa Florencio que alberga el Centro de Interpretación del Parque Natural Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias. El Principado está invirtiendo en el tempo un montante de 45.000 euros.

"Los trabajos, que concluirán en las próximas semanas, incluyen la consolidación general del edificio, la reforma de la cubierta, la eliminación de humedades y la adecuación de la fachada, así como los elementos exteriores, garantizando la conservación de este patrimonio histórico", precisan desde la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias.

Desde el Principado explican que el objetivo es rehabilitar integralmente este conjunto histórico. "Es una muestra del compromiso con la recuperación y puesta en valor del patrimonio natural y cultural del Parque Natural y la Reserva de la Biosfera de Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias", añaden.

La restauración de la cubierta. / Principado

Cabe añadir que a este templo pertenecen cinco tallas de gran valor que fueron restauradas en 2023. Desde entonces, se guardan en una sala de Casa Florencio, dadas las malas condiciones de la capilla. La más antigua de las esculturas es de mitad del siglo XIV y se trata de la representación de la Virgen con el Niño, junto a ella también se restauraron las tallas de Santa Ana, del siglo XV; Cristo Crucificado, del siglo XVI; Santa Bárbara, del siglo XVII; y la Virgen del Carmen, del siglo XVIII.

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"Algunas obras son exponentes del gótico tardío y otras han sido atribuidas a Juan García, principal escultor del Taller de Corias. Son una maravilla, representan desde el siglo XIV al XVIII y creo que en ningún sitio de Asturias hay algo tan impresionante, en cuanto a que representan cuatro siglos de la historia de la escultura sagrada, y ahora lucen como lo debieron hacer casi en el momento en el que se esculpieron", señaló la entonces consejera de Cultura, Berta Piñán, en la jornada en la que las piezas regresaron a Degaña.