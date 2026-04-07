Viavélez se prepara para acoger la primera edición del festival "Cosecha Propia Fest" el próximo 9 de mayo

Los amantes del rock tienen una cita destacada el 9 de mayo en Viavélez. La localidad franquina será el escenario de la primera edición del "Cosecha Propia Fest". Este evento nace con una clara vocación de continuidad y el objetivo prioritario de dinamizar la oferta cultural del concejo.

La propuesta central de este festival primerizo está fuertemente arraigada en la música rock en directo. La cita contará con la actuación de las bandas Ofensivos y Beast Inside. Para que la experiencia sea completa, la organización ha diseñado una extensa programación que arrancará con una animada sesión vermú y que se prolongará ininterrumpidamente durante toda la jornada, llenando de ritmo y buen ambiente las calles del puerto.

La organización corre a cargo de la Asociación De Cosecha Propia El Franco, que nació a finales del año pasado para potenciar la actividad musical en la comarca. En este caso cuentan con la colaboración del Ayuntamiento de El Franco y de la Asociación de Vecinos Santo Ángel de Viavélez.

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El Ayuntamiento de El Franco destaca "la importancia de este tipo de iniciativas, que fomentan la colaboración entre asociaciones y ofrecen, además, nuevas propuestas de ocio tanto para la población residente como para visitantes".