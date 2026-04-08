Desaparece el último resquicio del rodaje de "Los juegos del hambre" en Somiedo al comenzar a reponer los cierres ganaderos que se retiraron el año pasado

Somiedo vivió el año pasado un verano atípico al acoger, no solo a los cientos de turistas que peregrinan al concejo cada temporada estival, sino también el rodaje de la superproducción de Hollywood "Los juegos del hambre". Dar cabida a este espectacular montaje generó algunos inconvenientes para los vecinos y ganaderos. Estos últimos, por ejemplo, no pudieron acceder a los pastos de Valle de Lago, cuyas praderas se desprendieron de los cierres que delimitan las fincas. Pues bien, estos días, aprovechando la llegada del bueno tiempo, se están reponiendo los cercados.

El acuerdo entre la productora y los ganaderos de Valle de Lago incluía no segar una extensa pradería de cuatro hectáreas de terreno, además de retirar todos los cierres de este espacio próximo a los teitos y la icónica laguna. Por su parte, la productora se comprometió a entregar hierba lista para el uso ganadero a los habituales beneficiaros de las fincas afectadas y, por otro, a reponer todos los cierres terminado el rodaje. Dicho y hecho.

"Invierno duro"

El alcalde pedáneo de Valle de Lago, el ganadero somedano Carlos Cobrana, da cuenta de que se cumplieron todos los acuerdos. Ahora, con el inicio de la primavera, se han puesto en marcha los trabajos de reposición de los cierres. "Se estuvo esperando por la dureza del invierno, pero acaban de empezar los trabajos", cuenta Cobrana, convencido de que el rodaje, pese a los inconvenientes, fue bueno para todos.

"Podían volver este año", bromea el ganadero, que da cuenta del impacto económico del rodaje. "Movieron mucha gente y dejaron mucho dinero en el concejo. Es verdad que cuando estuvieron aquí te atoran un poco en tu día a día, pero estaba todo muy bien organizado", añade.

Cabe indicar que en esta pradera de Valle de Lago se instaló la "cornucopia", el elemento central que en la ficción de la saga de los libros de Suzanne Collins preside el inicio de las competiciones. El rodaje en Somiedo, bajo la dirección de Francis Lawerence, se prolongó entre la segunda quincena de julio y el 10 de agosto, cuando se marcharon a trabajar en otros enclaves del Principado como Teverga.

Uso de instalaciones municipales

El alcalde de Somiedo, Belarmino Fernández, coincide con Carlos Cobrana sobre la seriedad de la empresa organizadora. El Ayuntamiento de Somiedo también cerró acuerdos con la productora en cuanto al uso de instalaciones municipales como el polideportivo o aparcamientos y todo se hizo según lo acordado.

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"Cumplieron con todo. En ese sentido, fue un ejemplo", señala Fernández, que también cree que, pese a las molestias concretas, el rodaje fue bueno para el concejo. "Supuso una gran promoción de Somiedo", señala, a la expectativa del estreno de "Amanecer en la cosecha", previsto para el otoño.