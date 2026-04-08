Las familias de Miou que luchan por legalizar la ruta al colegio Jovellanos reúnen 1.321 firmas de apoyo
Los afectados muestran su descontento con las administraciones, que no dan respuesta a sus requerimientos
Las familias de Miou que luchan para que el Principado legalice la ruta de transporte escolar desde esta localidad veigueña hasta el colegio público Jovellanos han recabado más de un millar de firmas de apoyo. En concreto, gracias al apoyo de los comerciantes del concejo, han reunido 1.321 rúbricas exigiendo que se restablezca esta ruta suprimida a principios de curso al entender que Miou no es un núcleo rural.
Las familias de los seis niños afectados por esta situación agradecen "el apoyo recibido" y la solidaridad mostrada con su lucha. Las firmas han sido enviadas al Ayuntamiento de Vegadeo, a la Consejería de Educación y al Consorcio de Transportes y quedan a la espera de que los organismos les ofrezcan alguna respuesta. En este sentido, muestran su "descontento y disconformidad" con las administraciones local y autonómica: "A nada se nos da contestación ni solución y nosotros entendemos la política y las administraciones como una herramienta de ayuda al ciudadano, en favor de los servicios, no al revés".
En lucha desde septiembre
Cabe recordar que la denominada ruta Louteiro-Jovellanos se suspendió el pasado septiembre al quedar vacante. Los trámites para adjudicarla supusieron que se revisase el itinerario y se advirtió entonces un problema: en la localidad de Louteiro no quedan niños, sí desde el siguiente pueblo, que es Miou. Sin embargo, esta localidad está calificada como núcleo urbano ligado a la villa de Vegadeo, lo que les impide a priori tener ruta de transporte. Es decir, no tienen derecho ni a transporte, ni a comedor gratuito.
Desde finales de año se aplicó una solución temporal, un transporte que ahora financia la Dirección de Reto Demográfico, pero que a ojos de las familias es un "apaño tapabocas" y exigen que se reconozca su ruta. Las familias señalan que cumplen todos los criterios para disponer de una ruta, sobre todo la distancia mínima exigida, ya que Miou está a más de 1,5 kilómetros del centro educativo. A ello se suma el hecho de que Miou "es un núcleo rural que no cumple con la normativa para ser urbano: no tiene aceras, ni calles con nombre o alumbrado público".
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