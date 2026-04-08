"Es una grave irresponsabilidad que la revisión del plan forestal lleve nueve años paralizada", denuncia Álvaro Queipo en Ibias

El presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, visitó hoy el concejo de Ibias donde denunció la, a su juicio, "fracasada" política forestal del Principado: "Es inexistente, como lo demuestra la grave irresponsabilidad de que la revisión del plan forestal lleve nueve años paralizada". Precisamente el concejo ibiense fue uno de los más afectados por la grave oleada de incendios registrada el verano pasado.

Queipo se reunió con la alcaldesa de Ibias, Gemma Álvarez, acompañado por los diputados Salvador Méndez y Salomé Sánchez. Repasaron los asuntos que preocupan al concejo, caso de la gestión forestal, pues Ibias cuenta con un "amplio territorio" de monte. En este sentido, Queipo lamentó que el ejecutivo regional haya "eliminado la partida de inversión destinada a gestionar y mejorar los montes del concejo, a pesar de que la mitad de los cuales son, por convenio con las juntas vecinales, de gestión directa del Principado".

Competencia autonómica

Según los datos del PP, hasta la llegada de Barbón el Principado invertía entre 500.000 y 700.000 euros al año en los montes de Ibias, mientras que el Ayuntamiento llevaba a cabo los desbroces que le correspondían. Esta situación convirtió a Ibias en "un ejemplo de gestión forestal en Asturias". Sin embargo, denuncian la eliminación de esta partida, lo que "endosa una competencia autonómica a los ayuntamientos sin la necesaria compensación económica".

Durante la visita, la alcaldesa llevó a los diputados al entorno de la piscina municipal de San Antolín, donde se inició el foco del incendio de agosto, uno de los más "virulentos", registrados en España. "Todo el terreno quemado, los tres montes afectados, es gestión del Principado. De hecho, la mitad de los montes de Ibias son de gestión directa regional", señaló la primera edil, que lamentó la escasa cuantía y facilidades que aporta el Principado para su atención.

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En materia de incendios, lamentó Queipo que el denominado "fondo de incendios", cuyo fin era dotar a los concejos de financiación para protegerse frente a los fuegos, carezca de líneas definidas. Por otro lado, aplaudió que Ibias haya ejecutado ya todos los fondos europeos recibidos para inversiones forestales, desbroces y prevención de incendios.