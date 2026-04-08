Fin a las inundaciones en el polideportivo de Puerto de Vega: el consistorio recibe las obras en esta instalación deportiva
"Con esta actuación se culmina una intervención clave que ha permitido solucionar problemas estructurales", celebra el Gobierno local
El Ayuntamiento de Navia ha recepcionado la última fase de la reforma del Polideportivo Manuel Feito, de Puerto de Vega. Esta fase final ha estado centrada en la renovación de la cubierta y cierra una intervención integral destinada a acabar con las "graves deficiencias estructurales" y transformar el espacio en un lugar "óptimo y seguro".
"Con esta actuación se culmina una intervención clave que ha permitido solucionar problemas estructurales, eliminar filtraciones y garantizar un sellado total del pabellón, mejorando así la seguridad y funcionalidad de la instalación", señala el Gobierno municipal, que defiende que esta actuación pone de manifiesto su "compromiso con unas infraestructuras deportivas de calidad para todos los núcleos del concejo". En este sentido, también están en marcha mejoras en los equipamientos de la capital naviega.
Cabe recordar que los problemas del polideportivo de Puerto de Vega fueron una constante en los últimos años. De hecho, cada vez que llovía eran habituales las inundaciones con las consiguientes molestias y problemas de seguridad para las actividades programadas.
"Inestabilidad de las paredes laterales"
El consistorio explica que la situación era compleja por dos factores: "la inestabilidad de las paredes laterales, por las que se producían constantes entradas de agua, y el deterioro del tejado". En este sentido, la última actuación ha acabado con las goteras y ha corregido "una inadecuada ventilación de origen.
Abunda el Ayuntamiento de Navia que este proyecto global ha logrado "estabilizar, regularizar y sellar las paredes del pabellón, garantizando su fijación definitiva". Una vez asegurada la estructura vertical, añade, "se procedió a la renovación de la techumbre, logrando un sellado total que impide el movimiento de los cerramientos y la entrada de agua".
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