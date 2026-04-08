Puerto de Vega se convierte este sábado en el epicentro del rock asturiano con la décima edición de "Perversiones"

La Asociación Cultural Unirock ya lo tiene todo listo para que este sábado, 11 de abril, Puerto de Vega se convierta una vez más en meca del rock. Se cumple una década desde que se estrenó "Perversiones", un concurso de versiones que cada año va a más. La cita será en el Parque Benigno Blanco, bajo una carpa que promete vibrar con las actuaciones de 30 bandas que se subirán al escenario para ganarse el respeto de los vecinos y visitantes.

La jornada empezará a animarse desde bien temprano, ya que a partir del mediodía y hasta las tres de la tarde estará abierto el stand de merchandising para aquellos que quieran renovar el carnet de socio o lucir los colores de la asociación. Las puertas del recinto se abrirán oficialmente a las siete de la tarde para ir caldeando el ambiente antes de que, a las 20.00 horas, rompa a tocar la primera de las formaciones participantes. Hay mucha expectación este año, no solo por las sorpresas que traerá este décimo aniversario, sino porque durante la noche se desvelará el cartel oficial del Festival Unirock 2026.

Nuevo sistema de votación

La organización ha dispuesto foodtrucks y servicio de bar en la misma carpa, además de baños públicos y un punto de seguridad con los espacios Violeta y Arcoíris para que el respeto sea la única norma de la noche. Una de las novedades más comentadas de esta edición es el sistema de votación de los grupos: se usará un código QR único por entrada, garantizando así una transparencia absoluta en la elección del ganador.

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La entrada será gratuita para los socios, mientras que el resto del público podrá disfrutar de toda la velada por apenas 5 euros, pudiendo pagar tanto en efectivo como con tarjeta. Pasada la medianoche está prevista la actuación de Sküld, la banda ganadora de la edición de 2025.