Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
OfertaOfertaCercaníasLuarca-Valdés
instagramlinkedin

"Art is in the sea", un proyecto para despertar las vocaciones científicas entre los estudiantes del instituto de Tapia

Cuarenta estudiantes del Marqués de Casariego recibirán formación sobre la economía azul para luego desarrollar un proyecto artístico que se expondrá en el concejo

Amador Menéndez; la directora de Idonial, Patricia López; Lucía Viñuela, Hugo García, Eva Pando y la directora de la oficina de la Caja Rural de Tapia, Ana Álvarez.

Amador Menéndez; la directora de Idonial, Patricia López; Lucía Viñuela, Hugo García, Eva Pando y la directora de la oficina de la Caja Rural de Tapia, Ana Álvarez. / T. Cascudo

T. Cascudo

Tapia de Casariego

Tras el éxito de "Art is (a) mine", desarrollado el año pasado en el Valle de Turón, la Fundación Caja Rural de Asturias y la Fundación Margarita Salas continúan con su alianza en busca de las vocaciones científicas de los estudiantes asturianos. La segunda edición lleva por título "Art is the sea", pues se cambia el valle minero por la costa de Tapia de Casariego. En el instituto Marqués de Casariego, los estudiantes explorarán las posibilidades de la ciencia y la tecnología en su entorno más cercano.

La iniciativa se presentó este jueves con la participación de la directora de la Fundación Caja Rural, Eva Pando, y la presidenta de la Fundación Margarita Salas, Lucía Viñuela, que pusieron de manifiesto los buenos resultados de esta propuesta educativa que conecta ciencia, arte y territorio. El proyecto, defienden, "propone un enfoque innovador y transversal que combina conocimiento científico, creatividad y arraigo local". En este sentido, los alumnos "explorarán cómo la ciencia y la tecnología están presentes en su entorno más cercano y cómo pueden convertirse en herramientas clave para el desarrollo sostenible de sus comunidades".

Economía azul

En la práctica, la actividad va dirigida a cuarenta estudiantes de tercero de la ESO que, de la mano del investigador del centro tecnológico Idonial Amador Menéndez, se adentrarán en la economía azul, como vía estratégica para impulsar el desarrollo sostenible "basado en sectores como la biotecnología marina, las energías renovables, la pesca sostenible o la economía circular vinculada al mar". Todo el conocimiento adquirido lo transformarán después en piezas artísticas que expondrán en Tapia, en lugar y fecha aún por determinar.

Pando defendió que este programa "representa una apuesta firme por acercar la ciencia y la innovación a los jóvenes desde su propio entorno, demostrando que existen oportunidades de futuro sin necesidad de abandonar el territorio". Por su parte, la presidenta de la Fundación Margarita Salas, Lucía Viñuela, subrayó que "iniciativas como ‘Art is the sea’ reflejan perfectamente nuestra forma de entender la educación científica: conectada con la realidad, con el territorio y con las inquietudes de los jóvenes".

Noticias relacionadas

Por su parte, el director del instituto de Tapia, Hugo García, agradeció que se optara por Tapia para desarrollar esta iniciativa, apostando así por acercar propuestas novedosas a las alas de la región.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sombrilla de terraza más barata del mercado: mástil ajustable y se ajusta a cualquier espacio
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el toldo de terraza que se instala sin obra más barato del mercado: su tela se adapta a cualquier espacio
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego de cojines para terraza o balcón más baratos del mercado: cómodos y en varios colores por 2,99 euros
  4. Hallado un cuerpo en la zona de Caso en la que se busca a Ramón Isidro González
  5. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la plancha de pelo que marca tendencia en el mercado: disponible por 24,99 euros
  6. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente microondas que es el más barato: por solo 39,99 euros
  7. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la batidora de frutas más potente del mercado: ideal para llevar a cualquier sitio
  8. El autor de clásicos como 'Yo soy aquel Se nos rompió el amor' o 'Lo mejor de tu vida' para el que la música en español reclama el premio 'Princesa

Arturo Fernández, un ingeniero ovetense en la misión la Luna: "El regreso a la Tierra será una fase crítica, se corta la comunicación, estás con el corazón en un puño"

Arturo Fernández, un ingeniero ovetense en la misión la Luna: "El regreso a la Tierra será una fase crítica, se corta la comunicación, estás con el corazón en un puño"

Una reunión "sin soluciones": la queja de la Federación de Asociaciones Vecinales de Gijón sobre la polémica del yoga y el pilates

Una reunión "sin soluciones": la queja de la Federación de Asociaciones Vecinales de Gijón sobre la polémica del yoga y el pilates

El Rayo golea al AEK y da un paso de gigante hacia las semifinales

El Rayo golea al AEK y da un paso de gigante hacia las semifinales

Diez empresas compiten por diseñar la nueva nave municipal de Mieres (que aspira a ser la más moderna de la comarca)

Diez empresas compiten por diseñar la nueva nave municipal de Mieres (que aspira a ser la más moderna de la comarca)

Habla Joaquín, símbolo de la roja, antes del estreno de la camiseta vintage del Sporting en Burgos: "Aquel año fuimos cuartos"

Habla Joaquín, símbolo de la roja, antes del estreno de la camiseta vintage del Sporting en Burgos: "Aquel año fuimos cuartos"

Dejen a Dios en paz

Formación en pocos meses, con bajo coste y junto a otros alumnos europeos: las nuevas microcredenciales que estrena la Universidad de Oviedo

Formación en pocos meses, con bajo coste y junto a otros alumnos europeos: las nuevas microcredenciales que estrena la Universidad de Oviedo

"Abril literario", programa de Villaviciosa por el Día del Libro, con actividades en la biblioteca municipal, el Ateneo y la Casa de los Hevia

"Abril literario", programa de Villaviciosa por el Día del Libro, con actividades en la biblioteca municipal, el Ateneo y la Casa de los Hevia
Tracking Pixel Contents