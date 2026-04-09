"Art is in the sea", un proyecto para despertar las vocaciones científicas entre los estudiantes del instituto de Tapia
Cuarenta estudiantes del Marqués de Casariego recibirán formación sobre la economía azul para luego desarrollar un proyecto artístico que se expondrá en el concejo
Tras el éxito de "Art is (a) mine", desarrollado el año pasado en el Valle de Turón, la Fundación Caja Rural de Asturias y la Fundación Margarita Salas continúan con su alianza en busca de las vocaciones científicas de los estudiantes asturianos. La segunda edición lleva por título "Art is the sea", pues se cambia el valle minero por la costa de Tapia de Casariego. En el instituto Marqués de Casariego, los estudiantes explorarán las posibilidades de la ciencia y la tecnología en su entorno más cercano.
La iniciativa se presentó este jueves con la participación de la directora de la Fundación Caja Rural, Eva Pando, y la presidenta de la Fundación Margarita Salas, Lucía Viñuela, que pusieron de manifiesto los buenos resultados de esta propuesta educativa que conecta ciencia, arte y territorio. El proyecto, defienden, "propone un enfoque innovador y transversal que combina conocimiento científico, creatividad y arraigo local". En este sentido, los alumnos "explorarán cómo la ciencia y la tecnología están presentes en su entorno más cercano y cómo pueden convertirse en herramientas clave para el desarrollo sostenible de sus comunidades".
Economía azul
En la práctica, la actividad va dirigida a cuarenta estudiantes de tercero de la ESO que, de la mano del investigador del centro tecnológico Idonial Amador Menéndez, se adentrarán en la economía azul, como vía estratégica para impulsar el desarrollo sostenible "basado en sectores como la biotecnología marina, las energías renovables, la pesca sostenible o la economía circular vinculada al mar". Todo el conocimiento adquirido lo transformarán después en piezas artísticas que expondrán en Tapia, en lugar y fecha aún por determinar.
Pando defendió que este programa "representa una apuesta firme por acercar la ciencia y la innovación a los jóvenes desde su propio entorno, demostrando que existen oportunidades de futuro sin necesidad de abandonar el territorio". Por su parte, la presidenta de la Fundación Margarita Salas, Lucía Viñuela, subrayó que "iniciativas como ‘Art is the sea’ reflejan perfectamente nuestra forma de entender la educación científica: conectada con la realidad, con el territorio y con las inquietudes de los jóvenes".
Por su parte, el director del instituto de Tapia, Hugo García, agradeció que se optara por Tapia para desarrollar esta iniciativa, apostando así por acercar propuestas novedosas a las alas de la región.
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