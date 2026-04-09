La Caridad acogerá la primera Feria de Jardinería de Asturias con actividades para todos los públicos

La Caridad se prepara para acoger, el 30 y 31 de mayo, la primera Feria de Jardinería de Asturias. La cita corre a cargo de la asociación Fontes del Porcía en colaboración con el Principado y el Ayuntamiento de El Franco y tendrá como espacios expositivos el parque de María Cristina, el salón de plenos municipal y la sala El Pajar del complejo cultural As Quintas. Con una veintena de expositores ya confirmados, desde viveristas a floristerías, pasando por empresas de herramientas y maquinaria, la iniciativa llega cargada de un intenso programa de ocio.

La apertura será el sábado 30 de mayo a las 11.00 y el acto inaugural contará con la actuación de la violenchelista Belén Méndez. En la primera jornada habrá un taller de cestería infantil a cargo de la artesana Pilar Elvira y también tendrá lugar la presentación del libro "Jardines Singulares de Asturias" a cargo de su autor, Rafael Suárez-Muñiz. Esta presentación incluye la actuación de danza de Joanne Miller. A las 14.00 horas está prevista la actuación del grupo de pandereteras de Coaña "Clandestías".

Ya en sesión de tarde, se ha previsto una mesa redonda con una doble ponencia. Será a las 17.00 horas en el salón de plenos. Por un lado, el paisajista Fernando Hortelano disertará sobre "Los prados de flores, una alternativa sostenible al césped". El también paisaista y viverista Rafael Ovalle hablará sobre "Provocando emociones, el jardín de los sentidos". Un taller de pedra seca completa la programación que se cierra a las 20.00 horas con el concierto de la "Big Band de Llanera" en el auditorio de As Quintas.

El domingo 31

La jornada del domingo comenzará a las 10.30 horas con una gincana fotográfica dirigida a personas de 15 a 30 años. Media hora después habrá un taller infantil de pintura a cargo del pintor gijonés José Arias. A las 12.00 en el salón de plenos está programada la conferencia "Agricultura regenerativa en huertos de autoconsumo" que correrá a cargo de María José, responsable del Huerting de Limanes. La jornada matinal volverá a cerrarse con música, en este caso con la actuación del grupo Ruta 64.

Por la tarde, la actividad comenzará a las 16.00 horas con un taller de pedra seca y, a las 19.30 horas, se clausurará la feria.

Durante todo el fin de semana se podrá visitar una exposición de fotos con los trabajos participantes en el primer Concurso de fotografía de flores y árboles de huerto y jardín, un certamen que se desarrollará del 1 al 25 de mayo. Además, se han contemplado actividades dirigidas al público infantil que se desarrollarán en una zona acotada como "Jardín de los duendes jardineros".

Noticias relacionadas

Todas las actividades de la cita están abiertas al público en general y son gratuitas. La asociación Fontes del Porcía nació el año pasado con el objetivo de recuperar el valle del Porcía y tiene un carácter interdisciplinar, planteando actividades diversas.