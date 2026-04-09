El Foro Comunicación y Escuela abre la edición de su mayoría de edad con un sentido homenaje en San Juan de Moldes a la escuela rural

Las antiguas escuelas de San Juan de Moldes, en Castropol, acogieron este jueves la presentación del décimo octavo Foro Comunicación y Escuela. El proyecto del instituto Elisa y Luis Villamil, de Vegadeo, alcanza su mayoría de edad con una edición cargada de actividades que se prolongarán hasta diciembre. Pero antes de desplegar su intensa programación, los promotores de este programa educativo quisieron rendir un sentido homenaje a las pequeñas escuelas que, como la de San Juan, hoy sin actividad escolar, "han contribuido a elevar el nivel cultural de nuestros pueblos y gentes".

El coordinador del Foro, el docente Luis Felipe Fernández, explicó que la elección del lugar no fue casual. Cuando el pasado septiembre recibió la Medalla de Asturias tuvo claro que no se trataba de un reconocimiento individual y que debía compartirlo con el lugar donde lo aprendió todo. Natural de Iramola, su primera escuela fue la de San Juan de Moldes y, por es,o quiso "devolver simbólicamente" a su pueblo y su escuela todo lo recibido.

En imágenes: Así fue la presentación del XVIII Foro Comunicación y Escuela de Vegadeo /

"En lugares como este se construyó futuro", dijo el coordinador, antes de comprometerse a "no olvidar, a no renunciar y a no dejar de defender aquello que nos hizo crecer". Su intervención tuvo lugar tras la entrega de placas de homenaje a diferentes exalumnos y docentes que pasaron por el centro. En representación de todos ellos habló el maestro Paco Rivas.

"Todo lo que somos se lo debemos a la escuela rural. Aquí aprendimos que con trabajo y esfuerzo todo se puede conseguir", dijo el actual director del colegio rural agrupado Ría del Eo. Cerró su intervención pidiendo apoyo para la escuela rural, fundamental "si queremos seguir disfrutando de los productos del campo".

Apoyo de los patrocinadores

El acto, presentado por la docente Pilar Otero, incluyó diferentes intervenciones en las que se defendió la importancia de las escuelas rurales y se reivindicó el medio rural como un espacio "lleno de posibilidades". También se puso de relieve la labor del Foro Comunicación y Escuela para ofrecer oportunidades para los jóvenes del Occidente. En este sentido, la directora del instituto de Vegadeo, Mercedes Martínez, agradeció el respaldo de las muchas entidades que lo hacen posible: "El Foro es un gran proyecto y no se sostendría sin los múltiples apoyos que lo refuerzan".

En representación de los patrocinadores tomó la palabra el responsable de Asac, Marco Antonio Prieto: "Todos nos sentimos orgullosos de este ambicioso proyecto educativo que aporta muchísimo a la sociedad y a nuestros jóvenes". Entre las autoridades políticas estuvo presente la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, que defendió el Foro "como una de las mayores iniciativas culturales que tenemos en Asturias y en España". Destacó su papel como promotor cultural atrayendo al territorio a profesionales de diferentes ámbitos, algo "tan sumamente excepcional que tenemos que defender como el absoluto privilegio que es".

Cartel de Mario Fernández

El Foro abre su décimo octava edición con el lema "Los valores del medio rural, los valores de Asturias" y un cartel diseño del alumno Mario Fernández. Intervino para explicar las razones de elegir un paisaje rural asturiano y para agradecer "las oportunidades" que le ofrece el proyecto.

A continuación, el coordinador pasó a detallar un programa que abrirá el 17 de abril la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol. Entre las principales apuestas de esta edición está el diseño de "un importante y pionero proyecto de investigación" que implicará a nueve centros educativos y que estudiarán asuntos claves para el territorio. También se estrena un proyecto con la Biblioteca Nacional de España y un ciclo en colaboración con LA NUEVA ESPAÑA bajo el título "Los valores de la comarca Oscos-Eo" que incluye seis coloquios.

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Se repite la colaboración con el Aeropuerto de Asturias, incluido el proyecto "Conoce un monumento de España, volando", que supondrá un bautismo de vuelo para 25 alumnos de la comarca. Habrá una jornada para promover las vocaciones científicas en el medio rural, un encuentro con artistas, encuentros con autores y una gran jornada sobre corazón y donación de órganos. Asimismo, se repetirá la vinculación entre Ávila y Asturias a través de la educación. La clausura correrá a cargo del presidente del Senado, Pedro Rollán.