La historia de parte del occidente y centro de Asturias se puede conocer a través del archivo del monasterio de Belmonte: desde la gestión del patrimonio hasta el día a día en las aldeas

El Tumbo Nuevo del Monasterio de Santa María de Belmonte, de 1604, se publica ahora en un libro que permitirá a todo el mundo tener acceso a una información fundamental del archivo de este pequeño cenobio cisterciense a través del que se puede comprender la historia de esta orden religiosa y la vida cotidiana de los concejos del centro y occidente de Asturias. La edición de este códice se publica acompañada de un segundo volumen en el que se recoge el estudio del mismo realizado por Guillermo Fernández Ortiz, doctor en Paleografía y Diplomática y profesor de la Universidad de Oviedo, que centró su tesis doctoral en este documento que se conserva en el Archivo Histórico de Asturias.

La presentación de esta publicación se realizó la tarde de este miércoles en el Salón de Actos del Real Instituto de Estudios Asturianos (Ridea), donde el autor del estudio estuvo acompañado por la catedrática de la Universidad de Oviedo María Josefa Sanz Fuentes, integrante del Ridea, y por el director de la entidad, Ramón Rodríguez.

Por la izquierda, María Josefa Sanz Fuentes, Ramón Rodríguez y Guillermo Fernández durante la presentación. / Guillermo García

El autor explicó que el archivo estudiado funcionaba como "el libro de gobierno del monasterio". En él se recoge "toda la historia anterior" de la abadía, junto con "todas las propiedades, todos los derechos, todos los bienes que tenía el monasterio". Pero su valor reside también en su carácter dinámico: "Es un libro que es vivo, porque está concebido para ser usado durante el tiempo". De hecho, se dejó con espacios en blanco para poder actualizarlo durante unos 200 años.

De este modo, el Tumbo Nuevo permite observar la evolución económica y social del territorio. "Puedes ver toda la toponimia, conocer muy bien, casi aldea a aldea", señaló Fernández Ortiz. El códice, de unas 1.400 caras, recoge propiedades en lugares como Somiedo, Belmonte, Grado o Pravia, y permite analizar la gestión del patrimonio y la conflictividad social con campesinos y élites locales. También documenta aspectos cotidianos como la continuidad familiar en las fincas o la vida en las aldeas.

El libro se enmarca en una política general de la orden cisterciense desde 1550 para preservar la memoria de las abadías. "Había que mantener viva la memoria de la comunidad", explica el autor, especialmente en un contexto en el que los monjes ya no eran locales, sino que "venían de fuera de Asturias, estaban unos años y se iban", lo que ponía en riesgo esa memoria.

Precisamente, el Tumbo Nuevo fue elaborado por un religioso llegado de Valladolid, Bernardo Escudero, que realizó cinco libros similares, aunque solo se conserva el del monasterio de Belmonte. Su redacción estuvo marcada por la necesidad de rehacer un volumen anterior tras la crisis de la peste atlántica de 1598, ya que se quedó pequeño ante el fallecimiento de tanta gente y la necesidad de renovar prácticamente toda la documentación.

Noticias relacionadas

La obra editada en dos tomos permite ahora acceder íntegramente a este documento, considerado "una de las joyas de la corona" del Archivo Histórico de Asturias. Como subraya Fernández Ortiz, es "muy valioso" para conocer no solo el monasterio, sino también la sociedad, la economía y la vida cotidiana de la época.