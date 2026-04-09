Identificadas cinco de las seis víctimas de la fosa común de La Caridad, entre ellas, dos de las tres hermanas Ferrer

Los trabajos de exhumación de la fosa común de La Caridad han dado sus frutos y ha sido posible identificar a cinco de las seis personas localizadas en las excavaciones de diciembre de 2024. En concreto, se sabe que los restos pertenecen a dos de las tres hermanas Ferrer, desaparecidas tras el golpe de Estado de agosto de 1936. Junto a ellas también han sido identificados Ramón Cuesta Blanco, Lorenzo Solís y Francisco Pena.

"Lo que no sabían los que los asesinaron y los enterraron en esa fosa, era que sembraban semillas y esas semillas germinan cada día y hoy germinan especialmente, y nos animan y empujan a seguir buscando la verdad, la justicia y la reparación", ha señalado el consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, tras anunciar el resultado de la investigación dirigida por el equipo Arqueos de la Universidad de Oviedo.

Zapico señaló que con este avance "especialmente emotivo" se cumple "una parte, pequeña pero muy significativa, de la deuda histórica que las administraciones tenemos con las víctimas del franquismo y sus familias". Los primeros en saber la noticia han sido los familiares de las víctimas, que acudieron a una reunión a la Consejería. El consejero también les notificó que la entrega oficial de los restos a las familias está prevista para el próximo mes de mayo en La Caridad.

Análisis antropológicos y genéticos

La Consejería detalla que los análisis antropológicos y genéticos realizados "han hecho posible identificar con certeza a cinco de ellas, lo que supone un índice de efectividad del 83 %, muy por encima de la media habitual en este tipo de procesos, que ronda el 10 %".

Los investigadores han podido confirmar que dos de los cuerpos pertenecen a las hermanas Luz, Mercedes y Maura Ferrer, que tenían entre 17 y 21 años en el momento de su desaparición. Sin embargo, "la ausencia de muestras biológicas previas impide determinar con exactitud cuál de las tres no se encuentra en la fosa".

Se sabe que las tres jóvenes trabajaban en una imprenta de Luarca y estaban implicadas políticamente con el Frente Popular, al igual que su padre, Manuel Ferrer Díaz, un tipógrafo que presidía el Sindicato de Artes Gráficas de Luarca. Él pudo escapar, pero los falangistas fueron a por sus hijas. "Según se sigue recordando en la villa, las raparon y les dieron aceite de ricino. Así las pasearon por Luarca", recoge el investigador Xosé Miguel Suárez en el libro "Como augua de torbón". En el libro se añade que los relatos recabados coinciden en que las jóvenes fueron violadas y sus cuerpos quedaron tirados en un paraje de Valdepares.

Maura, la más joven, logró escapar y pidió ayuda en una casa, pero acabaron delatándola y fue posteriormente fusilada. Por eso, siempre se dudó si había llegado a ser enterrada con sus dos hermanas. Estos asesinatos dejaron huella por la crueldad y la juventud de las víctimas.

Una lápida en la fosa

Junto a las hermanas también viajaba Francisco Pena, natural de Villalba (Lugo), pero vecino de Otur (Valdés), dejó mujer y un hijo de solo 8 años. Era tratante de ganado y recorría todos los pueblos de la zona. Su mujer logró permiso antes de morir para colocar una lápida en su memoria en la fosa común.

Junto a él se encontró a Lorenzo Solís y Ramón Cuesta, un taxista natural de Almuña (Valdés) al que su familia también creía enterrado en esta fosa como ahora confirmar los investigadores.

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Zapico ha recordado que estas actuaciones forman parte de las primeras exhumaciones financiadas íntegramente con fondos públicos en Asturias y ha destacado que permitirán a las familias "cerrar un círculo tras décadas de dolor, dudas y estigmatización".