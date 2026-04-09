Juan Carlos Quintana y Paz Mesa se unen para crear la primera navaja de Taramundi con mango de lana de oveja xalda

Se puede decir que la música tradicional conectó al navalleiro taramundés Juan Carlos Quintana y a la artesana del telar Paz Mesa, afincada en Las Regueras. Se conocen desde hace tiempo porque ambos son gaiteros aficionados, pero fue hace un año cuando se les ocurrió trabajar juntos. Fruto de esta relación es la primera navaja de Taramundi con mango de lana de oveja xalda.

"Es un producto muy novedoso y fresco, a pesar de ser ancestral", señala Quintana. La presentación oficial será este sábado, a las 13 horas, en La Maléfica, de Piloña y, a partir de ese día, será posible adquirir estas llamativas piezas.

El navalleiro y la tejedora llevan meses desarrollando este proyecto tan singular que permite "unir dos oficios tradicionales, revalorizarlos, actualizarlos y crear un objeto útil". La parte más compleja fue resolver cuestiones técnicas que van desde la forma del tejido a los tornillos empleados para fijarla. Además, para incorporar el tejido a la navaja fue necesario realizar una "micarta", una técnica que "permite endurecer el tejido con resina para que tenga rigidez y quede estanco".

Visibilidad a la raza

Superados los obstáculos, ha sido posible crear la primera navaja con mango de oveja xalda. Paz Mesa, que tenía ovejas antes de emprender como tejedora, defiende la necesidad de buscar nuevos usos para este textil tan poco valorado actualmente.

"La oveja xalda es nuestra raza autóctona y está en peligro de extinción. Es importante darle visibilidad y también a la lana, que ahora se considera un residuo y no un recurso. Estoy comprometida con la raza e investigo para darle nuevos usos", añade. Lo hace por sentimiento, pues es una raza con tres mil años de presencia en Asturias, pero, también, por "activismo cultural".

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"Estoy encantada e ilusionada con esta creación. Es un producto nuevo y da visibilidad a la raza, que tuvo mucha presencia en Taramundi. Son dos recursos que llevan muchos años con nosotros. Los unimos y les dimos una vuelta contemporánea e innovadora", señala.