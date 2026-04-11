Belmonte de Miranda busca emprendedores para reabrir el quiosco del parque con un precio de salida de 150 euros mensuales

Belmonte de Miranda busca emprendedores para reabrir el quiosco del parque. El Ayuntamiento ha sacado a subasta pública el arrendamiento de este local situado en la Avenida del Parque número 3, en pleno centro urbano, con el objetivo de que vuelva a dar servicio a los vecinos y visitantes de la villa. El precio de salida para los interesados se ha fijado en 150 euros al mes, lo que supone un canon anual de 1.800 euros más IVA, una cifra pensada para facilitar la puesta en marcha de un negocio en el concejo.

El inmueble cuenta con una superficie de 94 metros cuadrados y su uso es exclusivamente comercial. Se trata de una construcción que data de 1972 y que, por su ubicación céntrica, es un punto clave para la actividad social en Belmonte. Según la resolución de Alcaldía del pasado 8 de abril, el contrato se adjudicará mediante subasta, por lo que el local quedará en manos de quien presente la oferta económica más ventajosa partiendo del precio base mencionado.

Quince días de plazo

Los interesados en hacerse con la gestión del quiosco tienen un plazo de 15 días naturales para presentar sus ofertas, a contar desde el día siguiente a la publicación del anuncio en la Plataforma de Contratación del Sector Público. La documentación puede entregarse tanto de forma telemática como presencialmente en el Registro General del Ayuntamiento.

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El acto de la subasta ya tiene fecha y hora: se celebrará el próximo 28 de abril, a las 10.00 horas, en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial. Con esta iniciativa, el consistorio belmontino pretende que este espacio no siga cerrado y que se convierta de nuevo en un motor de actividad para el parque, especialmente ahora que se acerca la temporada de buen tiempo.