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La pequeña Suiza asturiana: el desconocido pueblo rodeado de montañas y verdes praderas que parece sacado de una postal y en el que encontrarás muchas piraguas

Con menos de 200 habitantes y asomado a un embalse, es un lugar perfecto para desconectar y disfrutar de la naturaleza

El paisaje que rodea al pueblo de Serandinas.

El paisaje que rodea al pueblo de Serandinas. / @rebecagf5/ Kalyaventura

Alejandra Carreño

Asturias está lleno de pueblos bonitos. Los hay muy famosos, pero los hay también muy desconocidos. El Principado es una región que nunca deja de sorprender, tanto a los de fuera como a los de dentro. Y ese es el caso de Serandinas, en el concejo de Boal, situada a media hora de la villa blanca de Luarca, una de las localidades más turísticas del occidente asturiano.

Serandinas parece Suiza o Noruega. Las vistas desde el punto más alto del pueblo son de postal: una iglesia con fachada blanca y tejado de pizarra, casas desperdigadas por las verdes praderas, un embalse y grandes montañas en frente. Con menos de 200 habitantes, Serandinas es un rincón lleno de paz, perfecto para desconectar del trajín de la ciudad.

Colgado sobre el embalse de Arbón

Este pequeño pueblo se asienta sobre el río Navia y más en concreto sobre el embalse de Arbón. Ahí mismo, se encuentra un embarcadero que la empresa de turismo activo "Kalyaventura" explota desde hace 30 años. Carlos Menéndez, más conocido como Kaly, es toda una institución en Serandinas y un pionero en el turismo activo en el Principado. Con su actividad, Serandinas se ha convertido en un pueblo de piragüas.

Kaly y su empresa ofrecen actividades en contacto con la naturaleza de todo tipo: descenso de barrancos, rutas en piragua, kayak y canoa, senderismo, escalada, talleres, rutas en bicicleta, expediciones en canoa, aulas de naturaleza, actividades accesibles, campamentos… además de alojamiento en el albergue situado también en Serandinas.

Más allá de ello, Serandinas es un pueblo muy pintoresco con casas de tejados de pizarra y una iglesia, la de Santa Marina, que manda sobre todas ellas. Este templo está ubicado en lo alto del valle y es en este punto desde el que se obtienen mejores vistas del paisaje. Un paisaje de cuento.

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Entorno de Serandinas

Entorno de Serandinas / MIKI LOPEZ

Rutas con cascada

Serandinas, ubicado a hora y media de Oviedo y al que se llega tomando la carretera AS-12 que conecta Navia con Grandas de Salime, ofrece atractivas rutas para los amantes del senderismo, con cascadas incluidas. Una de ellas es la del Molín da Gloria y Cascada Río Frío. Se trata de un recorrido de 4,5 kilómetros, contando ida y vuelra, de dificultad baja y apta para todo tipo de personas. Un plan perfecto para disfrutar de esta pequeña Suiza asturiana.

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