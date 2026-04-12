Cuenta atrás para el Rally Villa de Tineo que reunirá a los mejores pilotos con un trazado exigente con novedades en su recorrido

El concejo de Tineo volverá a situarse en el centro del automovilismo asturiano los próximos 17 y 18 de abril de 2026 con la celebración del XLV Rally Villa de Tineo, segunda prueba puntuable del Campeonato de Asturias de Rallyes. Además, será una edición especial que busca rendir homenaje póstumo al tinetense José Manuel Arias García, "Manel", fallecido de forma repentina el pasado mes de enero. Aparte de reconocido hostelero tinetense, al frente de Casa Emburria, fue presidente del Tineo Auto Club y gran apasionado del mundo del motor, por ello la escudería tinetense ha querido que el rally lleve el nombre de Memorial José Manuel Arias "Manel".

Desde el Comité Organizador destacan que la cita se presenta como "la gran fiesta del motor" en el occidente asturiano, con un recorrido diseñado para mantener el nivel deportivo de la prueba. El itinerario estará compuesto por cuatro tramos cronometrados que se disputarán en dos pasadas cada uno, sumando un total de 105,70 kilómetros contra el crono dentro de un recorrido global de 245,31 kilómetros.

Como principal novedad, la organización ha confirmado el regreso del tramo de Brañalonga, una especial conocida por su "exigencia y espectacularidad". Junto a esta incorporación, se mantienen los tramos de El Pedregal, Campiello y Piedrafita, habituales en el recorrido y considerados ya una seña de identidad del rally.

Por otro lado, la escudería Tineo Auto Club también ha anunciado la concesión del Premio TAC 2026 a la Indicación Geográfica Protegida Chosco de Tineo. Este reconocimiento pone en valor la colaboración mantenida durante años entre la entidad y las pruebas organizadas por el club, así como su contribución a la proyección del concejo.

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Desde la organización subrayan que este apoyo ha sido clave para consolidar el rally como una cita destacada del calendario, al tiempo que refuerza la vinculación entre el deporte del motor y la identidad cultural y gastronómica de Tineo.