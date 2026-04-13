Aristébano, la braña más famosa de Valdés y donde este verano se hará de nuevo historia con dos bodas civiles

Es Aristébano la braña más popular de Valdés. No solo por sus paisajes de ensueño, justo al límite con el concejo de Tineo, sino por acoger la que posiblemente es la boda más famosa de Asturias. El Festival Vaqueiro y de la Vaqueirada reúne cada último domingo de julio a una multitud para presenciar una ceremonia de matrimonio por el rito vaqueiro. Este año, además, se hará historia ya que será la primera vez que se oficien dos bodas civiles simultáneas.

En 2022 Sonia Areces y Julio Fernándezse convirtieron en los primeros novios en descartar una ceremonia religiosa y este año será de nuevo civil y por partida doble. Los protagonistas serán la salense Andrea Rodríguez y el gijonés Javier Castro, junto a la pareja tinetense formada por Emilio Colado y María del Carmen Cadierno. En este caso, serán los alcaldes de Valdés y Tineo los encargados de oficiar la ceremonia.

Alma vaqueira

La identidad de Aristébano está profundamente ligada a los vaqueiros de alzada, pastores trashumantes que durante la primavera y el verano subían a las brañas montañosas con su ganado para aprovechar los pastos y regresaban a los valles más bajos durante el invierno. Su recuerdo está presente en el Festival Vaqueiro, todo un homenaje a esta cultura ancestral, y, por eso, la boda se oficia siguiendo estrictamente las costumbres de los antiguos vaqueiros.

La fiesta nació en 1959 de la mano del grupo folclórico "Vaqueiradas", que logró ese año y en representación de Asturias el primer premio en el Concurso Nacional de Folclore celebrado en el Palacio de la Música de Madrid. A su regreso a Luarca comenzó a tomar forma la idea de organizar una fiesta para celebrar ese triunfo y, aunque en principio se pensó en Leiriella, finalmente se desarrollaría a escasos kilómetros, en la braña de Aristébano.

El primer requisito a cumplir por los novios es tener probada ascendencia vaqueira. Además, aunque inicialmente se hacía una ceremonia ficticia, desde 1964 los novios contraen matrimonio. Desde entonces solo en una ocasión, en 1989, se saltó la norma por la ruptura de la pareja protagonista poco antes de la ceremonia.

Hasta la cama matrimonial

Los novios padrinos e invitados, vestidos con el atuendo tradicional, llegan al punto del casamiento, a las puertas de la menuda capilla de Aristébano, en un bello cortejo encabezado por un tradicional carro de madera tirado por vacas. En el carro se transporta el ajuar de la novia, baúles con enseres y, en lo alto, la cama matrimonial completamente montada y adornada. No falta la música tradicional y la comida campestre que convierten el evento en todo un acontecimiento, catalogado desde los años sesenta del pasado siglo como Fiesta de Interés Turístico regional.

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Si se habla de Aristébano y del pueblo vaqueiro es imposible no citar a Rogelia Gayo (1865-1959), vaqueira de pura cepa y adelantada a su tiempo. Natural de esta braña fue una firme defensora del folclore vaqueiro y, de hecho, fundó el grupo "Vaqueiros de Alzada" que llevó esta música a los escenarios de medio mundo. Su obra de recopilación de cantares vaqueiros y otros recitados son considerados, sin duda alguna, auténticas joyas del folclore asturiano. Sus imágenes aún están presentes en el bar de Aristébano, que gestionan sus descendientes y que se convierte en punto de encuentro de los protagonistas de la boda cada último domingo de julio. Curiosamente falleció en 1959, el mismo año que se estrenó el Festival Vaqueiro, pero seguro que habría estado orgullosa de esta fiesta tan querida en el Occidente.