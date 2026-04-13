El "cabrero youtuber" de Extremadura recorre Asturias por el Camino Primitivo y se sorprende con los "paisajes espectaculares" y el "buen ganado"
Jesús Manuel Martín comenzó el lunes 6 la ruta en Oviedo y estos días está disfrutando con los parajes del Occidente
Jesús Manuel Martín, más conocido por "El autóctono" es un cabrero extremeño que triunfa en las redes sociales con una legión de seguidores. Estos días está en Asturias, en concreto en el Occidente, pues está recorriendo el Camino Primitivo en dirección a Santiago de Compostela. "El Camino tiene paisajes espectaculares", contó hace unos días en sus redes, donde está dando cuenta de las ganaderías y las explotaciones agrícolas que se encuentra a su paso.
Salió el lunes 6 de Oviedo, tras un tortuoso viaje en autobús desde su casa de Cáceres. "No vuelvo a montar en un autobús en mi vida; no recomiendo el transporte público", señaló a su llegada a la capital ovetense. Allí comenzó su periplo de "entre diez y quince días pasando calamidades". En sus redes da cuenta de su día a día, desde la comida hasta el alojamiento elegido.
En Salas se sorprendió con los pinchos de "Casa El Cándano", en Tineo dijo que se encontró "gente buenísima" y en el Alto del Palo le sorprendió la nieve y una foodtruck de hamburguesas: "Está bien prepadado el Camino", bromeó.
Martín nació en 1979 en Torre de Don Miguel, un pueblo cacereño que apenas llega a los 500 habitantes. Este pastor extremeño se dedica a la ganadería y a la agricultura. De hecho, cuida de sus 390 cabezas de ganado caprino de la raza verata. En 2019 subió su primer vídeo a las redes sociales, la gente empezó a compartirlo y hacerse viral. En la actualidad, supera los 700.000 seguidores.
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