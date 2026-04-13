El CEPA Suroccidente continúa sus viajes a Europa para formarse: dos profesores están en Croacia en un proyecto Erasmus+ para innovar en la formación de adultos

Los profesores del Centro de Educación de Personas Adultas del Suroccidente (CEPA Suroccidente) continúan formándose en el extranjero a través del programa Erasmus+. Esta semana son dos los docentes que están participando en una nueva experiencia, que en este caso se está llevando a cabo en la Universidad Abierta de Zagreb, en Croacia. País al que el pasado mes de marzo otras tres profesoras del centro viajaron para realizar una estancia formativa de una semana en Rijeka.

Armando Fernández y Joaquín Lastra comienzan este lunes su oportunidad de aprendizaje en Croacia, que se enmarca en el proyecto Erasmus+ InnovAdults 3.0, y que se alargará hasta el viernes día 17. En concreto, consiste en una estancia de “job shadowing”, es decir un aprendizaje por observación de las metodologías educativas que se desarrollan en esta institución europea que es “un referente en la educación de personas adultas”.

La Universidad Abierta de Zagreb ofrece, entre otras formaciones, estudios de secundaria para adultos, cursos no formales en idiomas y tecnologías, actividades culturales y programas universitarios para personas mayores.

Así durante esta semana de inmersión, los dos profesores del CEPA Suroccidente asisten a las clases, se entrevistan con docentes y estudiantes para intercambiar buenas prácticas, teniendo la posibilidad de hablar tanto con los profesionales croatas como con participantes de otros países europeos.

Aseguran que la movilidad les permite descubrir “metodologías innovadoras aplicadas a contextos similares al de nuestro centro”. Siendo el objetivo principal de esta experiencia enriquecer la práctica docente, “incorporando estrategias pedagógicas que mejoren el aprendizaje a lo largo de la vida, especialmente en un entorno rural como el del Suroccidente asturiano”.

Además, destacan que estas experiencias internacionales sirven para fortalecer “la dimensión europea del CEPA Suroccidente y abre la puerta a futuras colaboraciones con otras instituciones educativas”. Asimismo, hacen hincapié en que motivan “al profesorado y contribuyen a ofrecer una educación más actual y adaptada a las necesidades del alumnado adulto”.

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Esta segunda movilidad europea del centro no será la última, tienen previstas desarrollar tres en este curso, con la finalidad de incorporar al centro “la innovación y la apertura a Europa, consolidando su participación en proyectos internacionales que benefician tanto al equipo docente como a toda la comunidad educativa”.