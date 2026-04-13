El fotógrafo francés afincado en Somiedo que captó los primeros osos de este año en Asturias tras la hibernación: "Para hacer buenas imágenes lo más importante es no tener prisa"

"Para capturar buenas fotos se necesita un equipo profesional: objetivo, trípode, filtros, etc. Aunque lo más importante es tener un motivo detrás, que no sea simplemente para tener una foto de un millón y presumir en redes sociales. Lo más bonito de la naturaleza es que no hay un control y hay que hacer un trabajo de anticipación, conocimiento y disciplina".

Palabra de experto. Concretamente de Romain Guerin, fotógrafo francés especializado en naturaleza afincado en Somiedo, donde recaló hace ya unos cuantos años atraído por la abrumadora naturaleza del Parque Natural asturiano y, en concreto, por sus osos. Suyas han sido las primeras imágenes de este año de estos animales, tras la hibernación, por los montes somedanos. El adelanto semanas atrás de temperaturas más bien primaverales, tras un frío invierno, animó a los primeros ejemplares a salir de su letargo, acompañados de sus crías, y a comenzar a buscar comida por el territorio. Hay hambre.

De los hayedos y los robledales, donde estaban desde septiembre dormitando, han pasado a instalarse en lugares calizos, en los que comen brotes tiernos, raíces, insectos... Ahí es donde los fotógrafos de naturaleza y los aficionados en general al avistamiento de fauna salvaje enfocarán a partir de ahora sus objetivos, ansiosos por hacerse con una buena imagen. En el caso de Guerin fueron los osos los "culpables" de que visitara Somiedo con el plan de solo unos días pero luego se quedara para siempre, cautivado por su espectacular paisaje y, por supuesto, su fauna, más amplia que el plantígrado, que es todo un emblema del Parque Natural, que aglutina una de las población más importantes de Europa de la especie, que se ha recuperado de forma exponencial en Asturias en las últimas tres décadas.

Un oso en Somiedo / Romain Guerin

Romain Guerin enseña ahora a otros a tomar fotos de oso y de naturaleza en general: lobos, ciervos, zorros, aves... Nada se escapa a su objetivo y cada imagen suya sirve para demostrar por qué Somiedo es hoy por hoy uno de los destinos más famosos y que más cautivas a los visitantes que se acercan a Asturias.

Para los que lo hacen con la cámara, un consejo clave: nada de prisas. "Requiere de mucho tiempo, aunque para mí es fácil porque es mi trabajo y me dedico a esto a diario. Es vital entender que para poder lograr fotografiar osos hay que tener unos conocimientos sobre la especie, la biología del animal, etc".

¿Es el oso un animal peligroso? "No, para nada", sostiene el francés. "En Somiedo el oso es como un vecino más. Con animales como el oso o el lobo surgen muchas leyendas y mitos alrededor, debido a su gran tamaño. Pero estos no tendrían ningún interés en atacar a ningún humano a menos que haya una provocación o razón de peso".

Romain Guerin / .

Es innegable que en los últimos años el turismo de naturaleza y el avistamiento de fauna salvaje está en auge, tanto en Somiedo como en otros lugares. Un tema que al francés le parece "delicado" por ir ligado a las modas. "Aunque yo tenga una empresa registrada en el ámbito turístico, siempre pregunto a mis clientes cuál es su intención. Querer ver el oso solo para subirlo a Instagram no aporta nada. Vas a tener una foto de millones que hay en internet. Siempre les animo a que hagan una inmersión completa, a que busquen la aventura detrás, el relacionarse con el entorno y aprender cómo vive cualquier trabajador de allí. Yo valoro más el camino que nos lleva hasta el final",advierte el francés. Habrá que tomar nota.