Navia se convierte en la capital del pincho: 19 locales participan en la décimo sexta edición que vuelve a apostar por la cocina en directo

Navia calienta fogones para la décimo sexta edición de su Concurso de Pinchos y Tapas de Autor. La cita contará con la participación de diecinueve establecimientos que ofrecerán sus mejores creaciones entre el jueves 16 y el domingo 19 de abril y a un precio único de 2,50 euros.

El evento, que es fruto de la estrecha colaboración entre el Ayuntamiento de Navia y la asociación Destino Navia, arrancará oficialmente este jueves con una presentación en el Blanco Hotel Spa y se prolongará hasta el lunes 20, día en el que se entregarán los galardones en el Casino. "Queremos que Navia sea, una vez más, ese lugar donde el talento de nuestros cocineros y la calidad de nuestros productos brillen con luz propia. Es una oportunidad perfecta para disfrutar de nuestra hostelería y del ambiente único de nuestra villa", señalan los organizadores.

Tres pinchos populares

Como gran novedad para esta edición, el público tendrá más voz que nunca en el veredicto final, ya que se elegirán tres "Pinchos Populares" en lugar de uno solo. Además, participar en la ruta tiene una recompensa muy especial, ya que todos aquellos que consigan sellar su libro en al menos 10 locales diferentes entrarán en el sorteo de una estancia de lujo en el Hotel Marqués de Riscal.

El plato fuerte de la programación llegará el sábado 18 de abril con la celebración del III Showcooking en el Casino de Navia. A partir de las cinco de la tarde, la comunicadora Raquel Mendaña se encargará de presentar un espectáculo de cocina en vivo que contará con nombres de primer nivel.

El fuego lo abrirá David Montes, de El Campanu, elaborando unas empanadillas de guiso de corzo con foie, trufa y queso de Los Oscos. Tras él, a las seis de la tarde, Jonathan González de la pastelería valdesana Cabo Busto presentará su innovadora "Cakesadiella", una particular versión de nuestra tradicional casadiella. El broche final lo pondrán Nacho y Juan Luis García, de Casa Farpón, quienes prepararán en directo tres platos de carne —torrezno confitado, steak tartar y roast beef— que serán maridados con una selección de vinos blancos, rosados y tintos de Asturias para el disfrute de todos los asistentes.

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En el exterior del Casino se instalarán diversos stands del Parque Histórico del Navia. Allí expondrán sus artículos productores asturianos como Miel Casa Blas, Fabas El Romeo o los Embutidos Elías.