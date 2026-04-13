Polémica en Tineo por la decisión de adelantar el Día del Jubilado en la Feria de Muestras
El cambio al 30 de abril, previo a la apertura de puertas de la cita comercial, supone que los mayores no puedan visitar la feria esa misma jornada y la oposición alerta de riesgos ya que aseguran que el recinto continuará en montaje
El equipo de gobierno de Tineo ha decidido adelantar la celebración del "Día del Jubilado" en la "Feria de Muestras de Tineo", que se celebrará los días 1, 2 y 3 de mayo, a la jornada previa a la inauguración, es decir, al 30 de abril. Históricamente, el día de apertura de la feria era el reservado para los mayores del concejo, que este año coincide con el festivo del día 1 de mayo. En esa jornada, el Ayuntamiento facilita el transporte a los jubilados inscritos desde los pueblos a Tineo, les obsequia con una entrada y pueden disfrutar de una comida a un coste reducido en la pulpería de la feria, instalada en el propio recinto. La jornada finaliza con un baile, este año a cargo de Héctor y José.
Un programa que se repetirá este año, pero en una jornada previa a la apertura de puertas de la cita comercial, por lo que los participantes no podrán aprovechar a visitar la feria ese mismo día. El motivo del cambio lo ha explicado la alcaldesa de Tineo, Montse Fernández, a través de un vídeo difundido en redes sociales municipales. En él señala que la pulpería trasladó "su postura de no dar la comida ese primer día de feria porque se acumula mucha gente y estarían dando comidas hasta las ocho de la tarde". Fernández asegura que el equipo de gobierno quiso mantener la fecha del "Día del Jubilado", pero ante la queja del restaurante y la posibilidad de suspensión se optó por adelantarlo y hacerlo el día anterior "para que los jubilados puedan tener su comida y posterior baile".
Para el PSOE de Tineo, este cambio supone llevar a los mayores del concejo a "un escenario de riesgo innecesario". El problema, según denuncian, es que los cerca de 400 asistentes tendrán que acceder a la zona baja del recinto ferial de Tineo "mientras los expositores están en pleno montaje de stands con el peligro de camiones moviéndose, herramientas por el suelo, estructuras a medio levantar y cables por doquier", por lo que consideran que "no es el lugar ni el momento para un evento de este tipo".
La alcaldesa señala que la entrada de los asistentes se realizará "acompañados por las autoridades para que no haya problemas". Una afirmación que la oposición interpreta como una admisión de riesgo "y que la organización ha fallado en la planificación". "¿No sería más sensato usar el sentido común y no generar el problema en primer lugar?", se pregunta el PSOE de Tineo.
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