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El presidente de la Academia de Gastronomía "Caminos de Santiago" piensa esto del mejor cachopo de Asturias: "Es muy equilibrado, se come bien"

Carlos Guardado degusta el plato en el restaurante La Isla en compañía de la alcaldesa naviega, Ana Fernández

Samantha Vázquez, Juan Lastra, Ana Isabel Fernández y Carlos Guardado, este lunes, en Navia.

Samantha Vázquez, Juan Lastra, Ana Isabel Fernández y Carlos Guardado, este lunes, en Navia. / R. T. C.

T. Cascudo

Navia

El presidente de la Academia de Gastronomía "Caminos de Santiago", Carlos Guardado, acudió este lunes a Navia para degustar el mejor cachopo del mundo. Se sirve en el restaurante La Isla, que regentan Samantha Vázquez y Juan Lastra. Así lo acreditó el pasado marzo el concurso que organiza La Guía del Cachopo, que también condecoró el plato de los naviegos como el segundo mejor del mundo.

"Me parece un cachopo muy equilibrado, muy bien logrado, sobre todo el rebozado, que está muy bien hecho y por ambas partes", señala Guardado, que estuvo acompañado por la alcaldesa de Navia, Ana Isabel Fernández.

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"Es un cachopo que se deja comer, no es muy pesado, ni demasiado gordo, que eso es lo bueno. Es un cachopo que se come bien, no cansa y eso es una buena particularidad", añade Guardado, prestigioso gastrónomo asturiano. El experto augura un gran éxito para el plato.

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