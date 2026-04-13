El presidente de la Academia de Gastronomía "Caminos de Santiago" piensa esto del mejor cachopo de Asturias: "Es muy equilibrado, se come bien"
Carlos Guardado degusta el plato en el restaurante La Isla en compañía de la alcaldesa naviega, Ana Fernández
El presidente de la Academia de Gastronomía "Caminos de Santiago", Carlos Guardado, acudió este lunes a Navia para degustar el mejor cachopo del mundo. Se sirve en el restaurante La Isla, que regentan Samantha Vázquez y Juan Lastra. Así lo acreditó el pasado marzo el concurso que organiza La Guía del Cachopo, que también condecoró el plato de los naviegos como el segundo mejor del mundo.
"Me parece un cachopo muy equilibrado, muy bien logrado, sobre todo el rebozado, que está muy bien hecho y por ambas partes", señala Guardado, que estuvo acompañado por la alcaldesa de Navia, Ana Isabel Fernández.
"Es un cachopo que se deja comer, no es muy pesado, ni demasiado gordo, que eso es lo bueno. Es un cachopo que se come bien, no cansa y eso es una buena particularidad", añade Guardado, prestigioso gastrónomo asturiano. El experto augura un gran éxito para el plato.
- Los padres de Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle manos y piernas, crean una asociación para ayudar a los demás: 'Es nuestra forma de decir gracias al mundo
- Nacen diez pastores del osu en un parto clave para salvar la única raza de perro asturiana: 'Son increíbles
- Atención conductores, la Guardia Civil vigila el número mínimo de ocupantes: multado con 200 euros por no respetar la nueva señal de tráfico azul con rombo blanco
- ArcelorMittal aprovecha el 'boom' de la Defensa: los nuevos buques de la Armada Española se fabricarán con acero asturiano
- En el concejo de Asturias con menos mujeres: 'En mi pueblo viven mi marido y tres solteros
- Aarón Martínez, el adolescente castrillonense que hace arte con un boli Bic, estrena exposición en Avilés
- La Primera Flor pone a bailar a moscones y visitantes con dos grandes verbenas y las orquestas Pasito Show y Tekila
- El emblemático Garaje Sporting de Gijón reactiva su transformación en viviendas tras ocho años de abandono