Ribadeo conmemora el primer centenario del nacimiento del expresidente del Gobierno Leopoldo Calvo-Sotelo

La localidad lucense de Ribadeo declarará este 2026 como "Año de Leopoldo Calvo-Sotelo" para conmemorar por todo lo alto el primer centenario del nacimiento de quien llegó a ser presidente del Gobierno. El primer paso será este martes con la celebración de una ofrenda floral en el cementerio donde descansan sus restos y un pleno municipal extraordinario que estará presidido por el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices.

"Queremos dedicarle este año, bajo la reflexión, el debate y también el recuerdo de su huella. Padre de la democracia, pieza fundamental en la transición, aperturista ante las nuevas realidades y defensor de las autonomías", señala el alcalde de Ribadeo, el popular Daniel Vega. Deja claro que Ribadeo "no puede olvidar a una persona que fue un gran presidente en poco tiempo, pero un gran presidente para España".

El alcalde ribadense deja constancia del apego que Calvo-Sotelo tuvo siempre por Ribadeo y, por extensión, a la comarca del Eo favoreciendo la puesta en marcha de obras clave. Es el caso del puente de los Santos que une Asturias y Galicia sobre la ría asturgalaica de la que tanto disfrutó Calvo-Sotelo en vida. El expresidente nació en Madrid, pero siempre mantuvo estrechos vínculos con Ribadeo llegando a sentirse un vecino más de esta localidad ribereña.

Ofrenda y pleno

El programa de actos comenzará a las 18.00 horas con una sentida ofrenda floral en el cementerio municipal de Ribadeo. Una hora más tarde, a las 19.00 horas, la actividad se trasladará al consistorio para la celebración de un Pleno municipal extraordinario. En esta sesión de gran calado simbólico, se procederá a la declaración oficial del año 2026 como el "Año D. Leopoldo Calvo-Sotelo Bustelo", un gesto con el que la villa quiere reivindicar su figura durante los próximos meses.

Durante el pleno, se sucederán diversas intervenciones que repasarán las múltiples facetas del homenajeado. La apertura correrá a cargo de la concejala Begoña Sanjurjo, seguida por la voz de la familia representada por Juan Calvo-Sotelo, exalcalde de Castropol. También participará el exalcalde ribadense Antonio Martínez para hablar del legado local, y el presidente del Parlamento gallego, Miguel Ángel Santalices, aportará la dimensión autonómica.

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La clausura institucional llegará de la mano del actual alcalde, Daniel Vega. Como broche final a la jornada, a las 20.00 horas se celebrará una misa conmemorativa que contará con la actuación de la Coral Polifónica de Ribadeo.