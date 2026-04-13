Estas son las obras que Tapia carga a su crédito extraordinario: desde mejoras en el colegio Príncipe de Asturias a eficiencia energética
El mayor montante, de casi 100.000 euros se va a la renovación integral del pavimento y de los servicios en la calle Sacramento, en el barrio de San Sebastián y en la calle Valentín Fernández, del barrio de San Blas
El Ayuntamiento de Tapia de Casariego acaba de dar luz verde a un crédito extraordinario de 193.000 euros que permitirá acometer varias actuaciones por todo el concejo. Este montante sale del remanente de tesorería municipal, cifrado en 1.060.000 euros lo que, señala el Gobierno local, "refleja una situación económica saneada que permite afrontar nuevas inversiones".
El mayor montante, de casi 100.000 euros, se irá a la renovación integral del pavimento y de los servicios en la calle Sacramento, ubicada en el barrio pesquero de San Sebastián y en la calle Valentín Fernández, vía del barrio de San Blas. En cada calle se invertirán 48.000 euros.
Por otro lado, está prevista la pavimentación de la entrada y del patio interior del colegio público Príncipe de Asturias. Esta actuación supondrá un desembolso de 39.000 euros y permitirá "mejorar así las condiciones de uso y seguridad del centro educativo". El acondicionamiento de pistas agrarias en Serantes y Campos está presupuestado en 40.000 euros y el objetivo es "facilitar la actividad del sector primario y mejorar los accesos en el medio rural".
Por último, se realizará una obra de mejora de la eficiencia energética del alumbrado público en la calle Conrado Villar, con una inversión de 18.000 euros, "apostando por un modelo más sostenible y eficiente mediante la sustitución de las luminarias existentes por tecnología LED".
El mismo pleno que aprobó estas inversiones sirvió para acordar los festivos locales para el año 2027. Serán el viernes 16 de julio, festividad de Nuestra Señora del Carmen y el martes 29 de junio, festividad de San Pedro.
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