Tania Rodríguez encontró su paraíso en Allande y este es su especial cumpleaños como bibliotecaria
"Mi enraizamiento aquí es sincero. No cambiaría vivir aquí por ningún otro lugar", señala esta profesional, natural de Salas
Tania Rodríguez Marinas está de cumpleaños laboral. Esta salense afincada en Allande, cumple quince años al frente de la biblioteca local y lo ha querido celebrar con una publicación muy especial en las redes de la institución lectora. "A Allande solo le debo agradecimiento. Nunca tendré palabras suficientes para expresar mi amor por esta tierra. Mi enraizamiento aquí es sincero y no cambiaría vivir en Allande por ningún otro lugar", afirma.
Cuenta Rodríguez Marinas que pisó por primera vez Pola de Allande cuando acudió a entregar los papeles para optar a la oposición de bibliotecaria. Logró el puesto y se convirtió en responsable de la biblioteca y del archivo. Ahora también se hace cargo del registro civil. "Para la gente que le gusta la naturaleza, este lugar es el paraíso", señala. Esa fue su primera razón para quedarse. Después llegó el amor y una hija en común.
Un "hogar"
"Con 24 años, sabía que respecto al trabajo, no quería irme de Asturias, pero lo que no sabía era que en este territorio nuevo para mí, encontraría mi hogar, mi estabilidad y que aquí formaría mi familia. Quince años después, puedo decir que ha sido en este concejo donde más he crecido; dando a la gente a través de mi trabajo y recibiendo de ellos, mucho más", señala la bibliotecaria en una publicación donde enciende las velas de una diminuta tarta de "cumpleaños laboral".
Preguntada por los lectores, cuenta Tania Rodríguez que trabajar en una población pequeña y envejecida es un hándicap de cara a lograr nuevos usuarios. Sin embargo, presume de contar con un grupo de lectores fieles a la biblioteca.
"De la poca población que tenemos, tenemos un porcentaje reseñable y eso se logra con trabajo y ofreciendo cosas", señala. También, añade, asumiendo los límites: "No puedo pretender que a un cuentacuentos vengan quince niños porque no los hay. El éxito está en que vengan cinco", señala, convencida de que la Asturias rural es un paraíso. Su experiencia puede ser un camino para otras personas que busquen un futuro mejor.
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